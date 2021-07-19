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Празднование Собора Радонежских святых 19 июля 2021 года

Празднование Собора Радонежских святых 19 июля 2021 года

В православном мире существует несколько праздничных дат, посвященных преподобному Сергию Радонежскому. Не стал исключением и день празднования в честь Собора Радонежских святых. Он отмечается ежегодно, и верующие смогут посетить храмы и церкви, чтобы помолиться высшим силам для обретения благополучия.


Праздничный день 19 июля — время, когда каждый верующий сможет обратиться за помощью к преподобному мученику Сергию Радонежскому для обретения счастья и покровительства. В этот день эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют оставить суету и поразмышлять о жизни, провести время с семьей и обязательно помолиться высшим силам не только за себя, но и за всех живущих на земле.

Дата проведения выбрана не случайно — именно 19 июля преподобный Сергий Радонежский зажег священную лампаду в Троице-Сергиевой лавре. Очистительный огонь зажигают по сей день, почитая не только святого, но и его учеников-последователей, которые помогали прихожанам, утешали их в минуты скорби и дарили уверенность в завтрашнем дне.

Праздник уходит корнями в середину XVII века, когда были составлены списки учеников Сергия Радонежского и молебный канон. Церковь внесла этот день в календарь празднований в 1981 году. Троице-Сергиева Лавра стала духовным символом объединения страны и людей, уважения друг к другу и исцеления от бед и печалей.

Многочисленные ученики Сергия Радонежского — это преподобный Авраамий Галичский, воины Александр Пересвет и Андрей Ослябя, князь Димитрий Донской и святители Стефан Великопермский, Дионисий Суздальский и многие другие. Более 75 последователей несли в мир свет, любовь и радость, объединяя людей невзирая на их чины, регалии и заслуги. Церковь обращается к ним с ежегодной молитвой, которая звучит в день праздника от каждого верующего:

«Святые Радонежские угодники, молите Господа за нас!».


В этом призыве — вся сила русской православной религии, просьба о защите и клятва верности Господу и всем святым. Простые и понятные слова, словно оберег, защищают каждого, кто вступил на путь истинной веры и вверил свою жизнь высшим силам.

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По материалам: dailyhoro.ru

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