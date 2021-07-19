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Путин внес в Госдуму проект о продлении предельного срока службы генералов

Путин внес в Госдуму проект о продлении предельного срока службы генералов

22:19  Автор: Жанна Звягина



Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий продлевать предельный срок пребывания на военной службе маршалов, генералов и адмиралов после достижения ими 70-летнего возраста. Документ опубликован в понедельник в электронной базе палаты парламента.

Изменения предлагается внести в статью 49 закона «О воинской обязанности и военной службе», которым устанавливается предельный возраст пребывания на военной службе в 65 лет. С военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на службе, может заключаться новый контракт до достижения ими возраста 70 лет.

Однако, как отмечается в пояснительной записке к документу, в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими и после достижения ими указанного возраста. В этой связи законопроектом предусматривается установление решением президента срока контракта при его продлении.

Госслужащим предлагают запретить второе гражданство


24 марта Владимир Путин подписал закон, в соответствии к которым федеральные чиновники, назначаемые и снимаемые с должности главой государства, смогут работать на своем посту без возрастного ограничения в 70 лет. 


#госслужба #работа

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По материалам: pnp.ru

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