Распространенные привычки, которые делают людей одинокими и лишают любви

Вадим Карасев

Есть множество привычек, которые нам кажутся безобидными, но на самом деле разрушают отношения или не дают их построить. Именно о таких привычках и их последствиях рассказали эксперты в области биоэнергетики.

Всем, кто хочет преуспеть в любви, стоит очистить голову от ментальной грязи. Мысли того, кто хочет любить и быть любимым, должны быть чистыми, добрыми. Так пробуждается любовная чакра.

Привычка слушать чужое мнение

Не прогибайтесь под других людей и старайтесь как можно реже переступать через самих себя. Если вы не согласны с чем-то, делайте так, как велит вам сердце. В любви очень важно опираться на свой внутренний голос и на свой опыт, пусть и не всегда богатый. Привычка прислушиваться к чужим советам очень часто лишает нас счастья. Человек, может, и хочет вам помочь, но он не знает всех аспектов вашей проблемы.

Ревность

Все ревнуют, но у кого-то это перерастает в опасную вредную привычку, а кто-то умеет совладать со своими чувствами и эмоциями. Если вы ревнуете, значит, не хотите терять человека, но не нужно говорить ему об этом постоянно. Отношения — это когда каждый свободен и не нуждается в доказательствах своих чувств.

Постоянное уединение

Если вы одиноки, вам стоит начать общаться с людьми. Так ваша энергетика станет более яркой и позволит нравиться людям гораздо чаще. Когда мы проводим много времени в общении и знакомимся с новыми людьми, наше биополе укрепляется, и мы становимся более привлекательными. Люди чувствуют того, кто открыт и готов к общению.

Негативный настрой

Если вас настигла неудача в амурных делах, это не значит, что нужно унывать. Наоборот, важно продолжать действовать, но с уже расширенным багажом знаний и опыта. Да, бывает так, что мы расстаемся с человеком, которого любим. Но разочарования — это не повод ставить крест на своем счастье. Многие женщины и мужчины после разрыва стараются не начинать новых отношений, потому что боятся повторения неприятного опыта. Это неверный подход.

Как мы настраиваем себя, так и происходит. Если думать, что вокруг вас одни эгоисты и обманщики, то так и будет. Оптимизм в любви является главным счастливым талисманом.

Недостаток сна

Вредные привычки убивают нашу привлекательность. Из всех вредных привычек одной из самых вредных является недосып. На втором месте — неправильное питание, а на третьем — курение и любовь к горячительным напиткам. Недостаток сна очень плохо сказывается на энергетике. Когда человек не высыпается, его биополе страдает в первую очередь. Также страдают кожа и настроение, снижается скорость мышления и уходит обаяние.

Поиски самого лучшего человека

Многие не готовы строить отношения с посредственными людьми. Им нужны самые красивые, самые умные, самые богатые и так далее. Поиски идеала приводят в тупик, потому что у всех есть какие-то недостатки. Многие хорошие люди уже заняты. Если вы будете постоянно отказывать тем, кто по каким-то не столь важным параметрам вам не подходит, не останется никого достойного.

Зависть

Это самый большой враг нашего счастья во всех сферах жизни, особенно в любви. Завидуя, мы лишаем себя возможности и желания становиться лучше. Нужно сравнивать себя не с окружающими людьми, а с собой прежними. Если хочется прийти в форму, не нужно смотреть на тех, кто уже этой цели достиг. Начинайте действовать и сравнивайте себя со своей прошлой версией. Это даст вам уверенность в себе, которая помогает привлекать внимание окружающих.

Стереотипы

В современном обществе люди стараются бороться со стереотипным мышлением, но выходит это не у всех. Мысли типа «женщина должна рожать», «мужчина должен кормить семью» устарели. Тот, кто думает так, как принято было думать 50 или 100 лет назад, не синхронизирован с теми настроениями, которые преобладают в современном мире. Предрассудки сковывают нас, лишают положительной энергии и мотивации.