Редкий выход: Адель посетила полуфинальный матч NBA

Вадим Карасев

33-летняя певица Адель редко появляется на публике, но вчера фотографам, освещающим встречу "Милуоки" и "Финикса" в финальной серии плей-офф NBA, повезло — к зрителям присоединилась и обладательница 15 премий "Грэмми".





На спортивном мероприятии Адель появилась в черных легинсах и футболке, которые подчеркивали фигуру певицы (она, напомним, похудела на 45 килограммов). Дополнили образ пальто, босоножки и крупные украшения из желтого золота. Следуя санитарным нормам штата Аризона, звездная спортивная болельщица провела весь матч в маске.









Певица поддерживала хозяев матча — клуб "Финикс", с энтузиазмом размахивая флагом, но, к разочарованию певицы, "Милуоки" обыграл "Финикс" и сейчас находится в шаге от титула чемпиона NBA.





На матче присутствовали и другие звезды: актриса Ванесса Хадженс, хип-хоп-исполнитель Лил Уэйн и баскетболист Леброн Джеймс.





Леброн ДжеймсЛил Уэйн





Адель составил компанию ее приятель, спортивный агент Рич Пол.





Адель и Рич Пол

Рэпер Skepta, с которым недавно Адель застали на шопинге на фоне слухов об их романе, на игру не пришел. К слову, Адель опровергла информацию о романтических отношениях между ней и музыкантом.





The world: WHERES THE ALBUM ADELE??



Adele: pic.twitter.com/yBJXVkUinB — Adele Photos (@photosofadele) July 18, 2021

Юлия Капустина