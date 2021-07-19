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Редкий выход: Адель посетила полуфинальный матч NBA

Редкий выход: Адель посетила полуфинальный матч NBA

33-летняя певица Адель редко появляется на публике, но вчера фотографам, освещающим встречу "Милуоки" и "Финикса" в финальной серии плей-офф NBA, повезло — к зрителям присоединилась и обладательница 15 премий "Грэмми". 


На спортивном мероприятии Адель появилась в черных легинсах и футболке, которые подчеркивали фигуру певицы (она, напомним, похудела на 45 килограммов). Дополнили образ пальто, босоножки и крупные украшения из желтого золота. Следуя санитарным нормам штата Аризона, звездная спортивная болельщица провела весь матч в маске.



Певица поддерживала хозяев матча — клуб "Финикс", с энтузиазмом размахивая флагом, но, к разочарованию певицы, "Милуоки" обыграл "Финикс" и сейчас находится в шаге от титула чемпиона NBA.


На матче присутствовали и другие звезды: актриса Ванесса Хадженс, хип-хоп-исполнитель Лил Уэйн и баскетболист Леброн Джеймс.


Леброн Джеймс
Лил Уэйн


Адель составил компанию ее приятель, спортивный агент Рич Пол.


Адель и Рич Пол

Рэпер Skepta, с которым недавно Адель застали на шопинге на фоне слухов об их романе, на игру не пришел. К слову, Адель опровергла информацию о романтических отношениях между ней и музыкантом.


 

 


Юлия Капустина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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