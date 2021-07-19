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Реставраторы XVIII века заставили продавщицу овощей улыбаться, современные эксперты вернули ей прежнее выражение лица

Реставраторы XVIII века заставили продавщицу овощей улыбаться, современные эксперты вернули ей прежнее выражение лица

В ходе продлившийся два года реставрации специалисты из фонда English Heritage очистили картину «Продавщица овощей» от более поздних перерисовок и смогли предположить, кто мог быть ее автором.

Картина была приобретена в XVIII веке владельцем Одли-Энд, крупного загородного дома в Эссексе. Она не была подписана и находилась в плохом состоянии, поэтому современные специалисты затрудняются точно ее датировать. Они предположили, что это сделанная в XVIII веке копия более раннего произведения. «На картине был сильно пожелтевший лак и слои грязи, — рассказывает Элис Тейт-Харт (Alice Tate-Harte), хранитель коллекций English Heritage. — Также на ней было очень много перерисовок, так что она стала не столь красивой, какой могла быть». В частности, реставраторы прошлого добавили улыбку на лицо женщины.

Картина до современной реставрации. Фото: English Heritage

Когда скопившаяся грязь и краска были тщательно удалены, стали видны яркие цвета и мелкие детали картины. «Мы сняли слой грязи, затем слой лака, и это позволило нам увидеть качество живописи ниже: не только цвета, но и внешний вид краски. Стало возможным увидеть ее возраст, трещины, узор потертости, которые можно видеть на ранних нидерландских картинах», — рассказывает Элис Тейт-Харт. Реставраторы также поняли, что полоса холста с изображением башни и неба была добавлена к оригинальной картине в конце XVIII или начале XIX века — вероятно, чтобы картина вписывалась в квадратную раму. По словам Тейт-Харт, это было нередкой практикой в то время.

После консультации с нынешним владельцем картины реставраторы решили убрать полосу холста. После того как картина приобрела свой первоначальный вид, эксперты отметили ее сходство с произведениями фламандского художника Иоахима Бейкелара (около 1530–1573/74), который был знаменит рыночными и кухонными сценами и с удовольствием изображал горы овощей, мяса, рыбы и дичи.

Еще большее сходство с техникой Бейкелара выявилось при исследовании картины в инфракрасном диапазоне. Полученные результаты заставили реставраторов пересмотреть свою первоначальную точку зрения и предположить, что картина была создана в конце XVI века и принадлежит Бейкелару или близкому к нему художнику.

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По материалам: polit.ru

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