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Родственник девушки, сбившей троих детей в Москве, рассказал о ее состоянии

Родственник девушки, сбившей троих детей в Москве, рассказал о ее состоянии

Жительница Москвы Валерия Башкирова, сбившая троих детей на пешеходном переходе, ничего не ест и жалуется на постоянные кошмары, сообщает НТВ со ссылкой на родственников девушки.

Сразу после трагедии у нее, по словам родных, произошла истерика. Она сразу позвонила матери и тете, долгое время работавшим в силовых структурах, и сообщила о случившемся. Те приехали на место ДТП и оставили родителям пострадавших детей свои контакты, пообещав оказать посильную помощь.

Сейчас Башкирова, отправленная под домашний арест, находится дома в подмосковном поселке Лесной городок. У нее забрали телефон и отключили интернет. Телеканал отмечает, что мама Башкировой какое-то время работала в управе одного из районов Москвы, ее отец - личный водитель чиновника. 18-летняя девушка - единственный ребенок в семье.

Как писал Ruposters, прокуратура потребовала заменить меру пресечения Башкировой с домашнего ареста на содержание под стражей и ужесточить обвинение.

ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов в Москве. 18-летняя Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу с двумя взрослыми. Два старших мальчика скончались в больнице, младенец выжил, но получил сотрясение мозга.

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По материалам: uposters.ru

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