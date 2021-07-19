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С 1 сентября в подмосковные школы не нужно больше приносить бумажную справку из поликлиники

С 1 сентября в подмосковные школы не нужно больше приносить бумажную справку из поликлиники

С 1 сентября в подмосковные школы не нужно больше приносить бумажную справку из поликлиники после болезни, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области. 

«Образовательные учреждения автоматически будут получать информацию о заболевших учениках из поликлиники, и у ребенка будет проставлен пропуск по уважительной причине – по болезни»,– сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития Подмосковья Ирина Каклюгина.

По ее словам, благодаря новому сервису учитель оперативно узнает о причинах отсутствия ребенка на уроке, а сам школьник после выхода уже может не приносить справку из медицинского учреждения.

«Если ребенок заболел и обратился к врачу, родители могут не сообщать об этом в школу – все данные об отсутствии по болезни будут проставляться на Школьном портале автоматически. Таким образом, после болезни справку приносить в школу не нужно. Данные обновляются каждые 15-30 минут. Отмечу, что такая функция возможна только для государственных областных медучреждений»,– уточнила Ирина Каклюгина.

# Общество
По материалам: edu.ru

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