"Шахтер" узнал своего соперника по квалификационному раунду Лиги чемпионов
Сегодня, 13:55 Влада Некрасова
УЕФА провел жеребьевку третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Жеребьевка состоялась в штаб-квартире европейского союза в Ньоне.
Украинский «Шахтер» встретится в 3 раунде с «Генком».
Полностью результаты жеребьевки выглядят следующим образом:
«Линкольн» / «Клуж» - «Слован» / «Янг Бойз»
«Олимпиакос» / «Нефтчи» - «Мура» / «Лудогорец»
«Кайрат» / «Црвена Звезда» - «Алашкерт» / «Шериф»
«Ференцварош» / «Жальгирис» - «Славия»
ПСВ / «Галатасарай» - «Селтик» / «Мидтьюлланд»
«Спартак» Москва - «Бенфика»
«Генк» - «Шахтер»
«Монако» - «Рапид» / «Спарта» Прага
По материалам: gogetnews.info