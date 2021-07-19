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"Шахтер" узнал своего соперника по квалификационному раунду Лиги чемпионов

"Шахтер" узнал своего соперника по квалификационному раунду Лиги чемпионов
УЕФА провел жеребьевку третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Жеребьевка состоялась в штаб-квартире европейского союза в Ньоне.

Украинский «Шахтер» встретится в 3 раунде с «Генком».
Полностью результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

«Линкольн» / «Клуж» - «Слован» / «Янг Бойз»

«Олимпиакос» / «Нефтчи» - «Мура» / «Лудогорец»

«Кайрат» / «Црвена Звезда» - «Алашкерт» / «Шериф»

«Ференцварош» / «Жальгирис» - «Славия»

ПСВ / «Галатасарай» - «Селтик» / «Мидтьюлланд»

«Спартак» Москва - «Бенфика»

«Генк» - «Шахтер»

«Монако» - «Рапид» / «Спарта» Прага
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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