"Шахтер" узнал своего соперника по квалификационному раунду Лиги чемпионов

Влада Некрасова

УЕФА провел жеребьевку третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Жеребьевка состоялась в штаб-квартире европейского союза в Ньоне.Украинский «Шахтер» встретится в 3 раунде с «Генком».Полностью результаты жеребьевки выглядят следующим образом:«Линкольн» / «Клуж» - «Слован» / «Янг Бойз»«Олимпиакос» / «Нефтчи» - «Мура» / «Лудогорец»«Кайрат» / «Црвена Звезда» - «Алашкерт» / «Шериф»«Ференцварош» / «Жальгирис» - «Славия»ПСВ / «Галатасарай» - «Селтик» / «Мидтьюлланд»«Спартак» Москва - «Бенфика»«Генк» - «Шахтер»«Монако» - «Рапид» / «Спарта» Прага