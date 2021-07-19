Собянин заявил об эффективности вакцины от COVID-19 против дельта-штамма

Вадим Карасев

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинации эффективна в том числе против нового дельта-штамма коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. В эфире телеканала "Россия-1" он отметил: это не предположения, а достоверно известные данные.

"Мы не теоретизируем, а точно знаем. И это знание дает вывод, что вакцинация помогает, несмотря на то что мы имеем дело с новым штаммом, с дельтой, тем не менее вакцина достаточно эффективна против этого заболевания", – сказал мэр.

Градоначальник заметил, что в сети распространяется немало фейков на этот счет, но московские власти видят в базе данных информацию по всем заболевшим и точно, до последней цифры знают, сколько человек инфицированы и сколько из них были вакцинированы.

Ранее власти российской столицы отменили с 19 июля систему обязательных QR-кодов. С 28 июня без них невозможно было попасть внутрь заведений общественного питания и на массовые мероприятия численностью более 500 человек.

5 декабря 2020 года в Москве стартовала программа вакцинации – это самое эффективное средство борьбы с SARS-CoV-2. Получить прививку можно в одном из 119 пунктов на базе городских поликлиник ежедневно с 08:00 до 22:00, а также в частных медцентрах и павильонах "Здоровая Москва". Кроме того, москвичам доступны услуги выездных бригад, которые работают в ГУМе, ЦУМе, фуд-молле "Депо", флагманских офисах "Мои Документы" и торговых центрах, список которых представлен на mos.ru. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.