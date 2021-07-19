"Состояние стабильно тяжёлое": директор МакSим выступила с новым заявлением

Вадим Карасев

38-летняя певица МакSим уже которую неделю продолжает пребывать в медикаментозной коме. Концертный директор звезды Маргарита Соколова откровенно рассказала на своей странице в инстаграме о состоянии звезды.

"Всем доброго дня! Дорогие друзья информация на сегодня такая. Состояние стабильно тяжёлое. Но без ухудшений. Прогнозировать врачи ничего не могут. Все возможное и невозможное предпринимают. Молимся, надеемся и ждём! Простите что без детальных подробностей. Это все касается только родных. Перестаньте лезть под кожу и задавать некорректные вопросы. В противном случае мне придётся отключить коменты. Прошу вашего понимания", - написала представитель певицы.



По словам Маргариты Соколовой, МакSим находится под чутким наблюдением, при этом ей оказывается вся необходима помощь и очень большое внимание.

До этого менеджер исполнительницы опровергла слухи об ухудшении ее состояния - в частности, cсообщалось, что у певицы якобы стало отказывать правое легкое.

"Врачи пока не дают прогнозов, никаких гарантий. Состояние то туда качается, то сюда. Как на самом деле сейчас, я не могу сказать. Стабильно тяжело состояние, с какими-то минимальными улучшениями, по крайней мере, на вчерашний день", - заявила Соколова "360".

Напомним, Марину Абросимову госпитализировали 15 июня с двусторонней полисегментарной пневмонией. Спустя неделю из-за сильного поражения легких и низкой сатурации ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. При этом тесты на коронавирус давали отрицательный результат.

Как писал NEWSTES, ранее духовник МакSим призвал молиться за нее, рассказав о состоянии звезды.