США построят гигантские радары для отслеживания России в космосе

Вадим Карасев

Правительство США хочет построить специальную разведывательную базу для слежки за действиями России и Китая в космосе. Этот объект возведут на территории Великобритании - в Шотландии или южной части Англии, сообщил телеканал Sky News.

На базе установят оборудование, которое способно распознавать предмет размером с футбольный мяч на расстоянии до 36 тысяч километров. Планируется сделать ещё одну такую постройку в Австралии и одну в американском штате Техас, а сроки сдачи в эксплуатацию первой намечены на 2025 год.

"Это необходимо, потому что мы хотим обеспечить непрерывный контроль над целями, которые могут угрожать нашим системам, находящимся на геостационарной орбите", - сказал американский подполковник Джек Уокер.

По словам главного маршала авиации Королевских военно-воздушных сил Великобритании Майка Вигстона, Москва и Пекин разрабатывают некие системы, представляющие серьезную угрозу для спутников гражданского назначения. Это могут быть наземные лазерные установки, способные нанести удар по целям в космосе или спутники, намеренно вторгающиеся на орбиту других аппаратов.

Ранее Ruposters писал, что в Британии увидели готовность России к "захвату" Антарктиды.