Times: Британия готовит тайную спецоперацию против России

Вадим Карасев

Специальные подразделения Великобритании начнут проводить против России и Китая новые тайные операции, сообщает газета The Times. Заниматься этим они будут в рамках борьбы с терроризмом и наемничеством.



Бригадный генерал Марк Тоттен рассказал прессе, что к проекту привлекут особую воздушную и лодочную службы. Помогут в этом силы специального назначения морской пехоты.

"Мы можем выполнять некоторые задачи, такие как, например, контртеррористическая деятельность в море или совместные операции, которые представляют сложность и сопровождаются более высокими рисками... Это требует реального опыта специалистов, поэтому мы дадим больше времени и людей для их решения", – похвастался он.

В планировании спецопераций также будет участвовать разведслужба MI6. Одной из задач станет слежение за разведкой Москвы и Пекина, дополнительно англичане подготовят ВМС стран, расположенных у Южно-Китайского моря.

Как сообщал Ruposters, ранее в Британии пообещали новые провокации у берегов Крыма.