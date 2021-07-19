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Ученый рассказал, когда подростков могут начать прививать от коронавируса

Ученый рассказал, когда подростков могут начать прививать от коронавируса
Предварительные исследования говорят, что дети переносят вакцину хорошо

00:00  Автор: Светлана Заверняева



Индийский штамм COVID-19 не только заразнее, чего уханьский предшественник, но и приводит к более тяжёлому течению болезни. У маленьких пациентов даже лёгкая форма коронавируса может привести к мультисистемному воспалительному синдрому. В зоне особого риска — малыши первого года жизни и дети с 10 лет, рассказал «Парламентской газете» доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского университета имени Пирогова Иван Коновалов. Наше издание расспросило ученого о том, как идут испытания вакцины «Спутник V» среди подростков 12-17 лет, когда может стартовать массовая вакцинация детей и когда прививка противопоказана.

- Принято считать, что дети болеют коронавирусной инфекцией гораздо легче, чем взрослые. Тогда зачем прививать подростков?

- По данным исследований наших коллег из еврорегиона ВОЗ, штамм коронавируса «дельта» и штамм «дельта-плюс» более активно распространяются, особенно среди молодежи. В среднем, от одного источника заражается 8-10 человек. Это почти в два раза больше по сравнению с уханьским штаммом. Несмотря на то, что статистический риск летальных исходов у подростков намного меньше, чем у людей среднего возраста, они могут довольно тяжело болеть — с поражением желудочно-кишечного тракта, лёгких. Также у детей раннего возраста даже перенесённый в лёгкой форме ковид может давать отсроченные иммунные последствия.

Это мультисистемный воспалительный синдром, который возникает спустя 4-8 недель после заражения, даже если ребёнок болел с минимальными симптомами. Он приводит к множественным поражениям сосудистого звена, сердечной мышцы — миокардитам и эндокардитам. У некоторых пациентов наблюдается системное поражение всех органов. Изначально этот синдром был очень похож на болезнь Кавасаки, вызванную аутоиммунными процессами. Но потом установили, что такое системное воспаление развивается после контакта с коронавирусом, поражает суставы, почки, желудочно-кишечный тракт и сопровождается лихорадкой.

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По итогам прошлого года в Москве выявили более ста тысяч диагностированных случаев коронавируса у детей. Около 3-3,5 процентам заболевших от 0 до 18 лет потребовалась госпитализация. Мы пришли к выводу, что тяжелее всего болезнь протекает у детей первого года жизни и подростков старше 10 лет. Именно эту группу попытаются охватить прививкой разработчики будущих вакцин. Есть и ещё один аргумент в пользу вакцинации подростков. Данные отечественных исследований и европейского региона ВОЗ демонстрируют, что дети старшего подросткового возраста, где-то начиная с 15 лет, — активные участники пандемического процесса. Вакцинация позволит не только предотвратить случаи заболевания среди старших школьников, но и ограничит распространение коронавируса в целом в популяции.

Сегодня испытание вакцины «Спутник V» среди подростков от 12 до 17 лет проводится на базе двух столичных больниц — Морозовской и имени Башляевой. Цель — подбор оптимальной дозировки действующего вещества, чтобы детская вакцина была хорошо переносимой и сформировала иммунитет к COVID-19. Мы рассчитываем, что к сентябрю уже будут результаты и выводы о применимости такой методики.

- Как ребята из экспериментальной группы перенесли прививку?

- Несмотря на небольшие поствакцинальные реакции, в целом её переносят хорошо. Если говорить о побочке, то она такая же, как у большинства неживых вакцин от гриппа, дифтерии, столбняка и так далее: возможен подъём температуры в первые дни после инъекции и воспалительный процесс в месте укола.

- Какие противопоказания могут быть к вакцинации среди подростков?

- По нашим данным, прямых противопоказаний нет, кроме возможной гиперчувствительности на компоненты вакцины или на первое её введение, если была чрезмерно сильная реакция. Как и все остальные прививки, вакцину от коронавируса делать не нужно на фоне острого заболевания или обострения хронической болезни в течение 2-4 недель. Отмечу, сегодня практически все категории людей адекватно отвечают на вакцинацию против COVID-19. Ожидаем, что так же будет и у подростков.

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- А как защитить от коронавируса новорожденных и детей до 12 лет, если вакцины для них нет?

- Отечественные и зарубежные исследования показывают, что дети младшего возраста реже, чем подростки, выступают в роли разносчиков инфекции. Как правило, малыши, сами заражаясь от взрослых, распространяют меньше вирусов. Поэтому защита детей от рождения и до 12 лет сводится к тому, что должны быть привиты взрослые, которые находятся рядом с ними. А вообще разработчики вакцины всего мира намерены в будущем проверить безопасность прививки от коронавируса на детях с первого года жизни. Повторюсь, дети погибают от COVID-19 крайне редко, однако пандемическая ситуация захватывает все слои населения. Даже низкий процент заражений может дать в абсолютных показателях достаточно значимое число.

- Можно ли рассчитывать, что осенью стартует кампания по вакцинации подростков?

- Это возможно, если мы в сентябре утвердим положения о вакцинации детей с 12 до 17 лет. Мы очень на это надеемся!

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- В таком случае она совпадёт с кампанией по вакцинации от гриппа. В каком порядке вы советуете делать эти две прививки?

- Напомню, прививки от гриппа в нашей стране делают детям, начиная с шестимесячного возраста, также беременным женщинам, чтобы новорождённый имел иммунитет в первые месяцы жизни. Каждый россиянин имеет возможность защититься от гриппа. Эти прививки уже хорошо изучены и показаны всем, независимо от наличия сопутствующих заболеваний. Мы советуем прививаться, когда в пункты вакцинации поступает обновлённый препарат — обычно это конец августа, сентябрь или октябрь. Так как пандемия продолжается, первым делом надо вакцинироваться от COVID-19, если человек ещё не привился. Через месяц он может сделать другую прививку, в том числе и противогриппозную.

У нас нет оснований считать, что прививка от коронавируса как-то неблагоприятно может сочетаться с прививкой от гриппа. Однако сегодня идёт активное исследование людей, которые сделали прививку от коронавируса. Именно поэтому вакцинацию от гриппа и COVID-19 разносят на один месяц.


#вакцинация


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По материалам: pnp.ru

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