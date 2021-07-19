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УлГПУ имени И.Н. Ульянова проводит набор на обучение по программе «Биоинформатика и системная биология»

УлГПУ имени И.Н. Ульянова проводит набор на обучение по программе «Биоинформатика и системная биология»

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова проводит набор на обучение в магистратуре по  новой образовательной программе «Биоинформатика и системная биология», сообщает пресс-служба вуза. 

Программа реализуется по сетевой форме взаимодействия между научно-исследовательским центром фундаментальных и прикладных проблем биоэкологии и биотехнологии УлГПУ и кафедрой информационных систем Ульяновского государственного технического университета. Выпускники магистратуры получают два диплома от УлГПУ и УлГТУ.

Сетевое взаимодействие обеспечивает междисциплинарность знаний, которые магистранты получают  в области компьютерной биологии и медицины, от математической системной биологии до биоинформатики, от разработки методов, алгоритмов и программ до математического моделирования, от анализа больших массивов биологических данных до моделирования биологических процессов и систем; знания в области компьютерной биологии и медицины, математической системной биологии и биоинформатики с возможностью трансформации отдельных блоков в соответствии с запросами работодателей на формирование конкретных профессиональных компетенций.

Сетевая форма активизирует обмен передовым опытом подготовки кадров между образовательными организациями, создает условия для повышения уровня профессионально-педагогического мастерства преподавательских кадров, расширяет возможности использования  в процессе обучения современной материально-технической и методологической базы обеих вузов.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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