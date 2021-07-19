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В Челябинской области в трех городах в ближайшее время откроются технопарки «Кванториум»

В Челябинской области в трех городах в ближайшее время откроются технопарки «Кванториум»

В Челябинской области в трех городах в ближайшее время откроются технопарки «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает сетевое издание «Полит74.RU».

Об этом рассказал на онлайн-конференции ОНФ «Перспективы развития российского образования, науки, культуры и спорта» министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.

В прошлом году в Челябинске открыл свои двери «Курчатов Центр», в сентябре 2021 года в Троицке откроется «Кванториум», в 2022 и 2023 года стационарные технопарки появятся в Златоусте и Копейске.

«Маленький ребенок начинает с кружкового движения: это может быть техническое творчество («Кванториумы»), Центры цифрового развития («IT-Кубы»), спортивные секции, Дома и Центры детского творчества. Когда ребенок начинает проявлять себя в учебе, то в профильных классах наших школ он сможет более углубленно заниматься теми предметами, которые сам выбрал и где проявил свои сильные стороны», – отметил Александр Кузнецов.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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