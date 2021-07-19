В кабмине поддержали проект о запрете продажи животных в зоомагазинах

Влада Некрасова

15:18 Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

Правительственная Комиссия по законопроектной деятельности поддержала с учётом замечаний законопроект, предполагающий запрет продажи животных на рынках и в зоомагазинах, рассказал автор инициативы, председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Об этом сообщает в понедельник ТАСС.

Проектом предлагается внести поправки в закон об ответственном обращении с животными. Предполагается, что к местам, где продают животных, будут установлены требования. Согласно документу, это сделает уполномоченный Правительством федеральный орган исполнительной власти.

В пояснительной записке отмечается, что из-за отсутствия таких требований сейчас животные в зоомагазинах и на птичьих рынках лишены надлежащего ветеринарного ухода, нормального питания и возможности выгула.

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В марте этого года Владимир Бурматов рассказал «Парламентской газете» о нюансах разработанной им инициативы. Если будут установлены требования к местам продажи животных, зоомагазины и птичьи рынки должны будут прекратить такую деятельность, так как они не смогут обеспечить нормальные условия содержания зверей, отметил парламентарий. При этом животных, которые уже находятся в таких организациях, сначала должны будут реализовать, а уже потом сосредоточиться, например, на продаже кормов.

«Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учётом указанных замечаний», — говорится в проекте отзыва Правительства на законопроект.

В частности, в кабмине отметили, что новые нормы могут затрагивать различные сферы общественных отношений, нормативно-правовое регулирование которых осуществляется несколькими федеральными органами исполнительной власти. В связи с этим предложение о закреплении полномочия по установлению требований к местам, используемым для продажи животных, нужно дополнительно проработать, чтобы избежать дублирования норм и для унификации правоприменительной практики, заявили в Правительстве.

Ранее сообщалось, что фракция «Единая Россия» в Государственной Думе разработала законопроект об административной ответственности за жестокое обращение с животными во время перевозки в самолётах и других видах транспорта.

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