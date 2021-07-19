В Москве открылись четыре реконструированные поликлиники

Вадим Карасев

В Москве после реконструкции открылись еще четыре поликлиники – в том числе это филиал № 3 ГП № 12 на улице Бочкова в Останкинском районе, филиал № 1 ГП № 52 на Ряжской улице в Бирюлеве Восточном и филиал № 2 ГП № 195 на Молодогвардейской улице в Кунцеве.

Мэр Сергей Собянин рассказал, что каждое из учреждений было реконструировано по новому столичному стандарту. В общей сложности, отремонтированных и переоснащенных аналогичным образом покликлиник в столице насчитывается уже 19.

"Поздравляю с новосельем, удачи в работе! Чтобы вам комфортно работалось, чтобы ваши пациенты были довольны поликлиниками новыми, самое главное - отношения врачей и медперсонала, это тоже немаловажно", – сказал он, обращаясь к медикам.

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Осматривая одно из обновленных зданий, Собянин выразил надежду на то, что в новых условиях всем будет удобнее и проще работать. В связи со сложившейся застройкой строить новые медучреждения возможно не во всех районах, поэтому власти сконцентрировались на обновлении существующих.

Из старого и убогого здания сделать было очень непросто. Такая тщательная, кропотливая работа. Труднее, наверное, чем заново построить... Были сомнения, справимся или нет, потому что очень тяжелая работа.

Новый московский стандарт поликлиник был введен в 2019 году. В общей сложности по нему отремонтируют треть имеющегося фонда. Речь идет не о косметических вмешательствах, а о настоящей реконструкции с полным обновлением инженерных систем и пересмотром пространств для врачей и пациентов в сторону комфорта и удобства размещения тяжелой медицинской техники. Ведутся также закупки нового оборудования и обучение персонала. В поликлиниках, которые не нуждаются в ремонте, оптимальным образом реконструируют пространство.