В Москве открылись четыре реконструированные поликлиники
В Москве после реконструкции открылись еще четыре поликлиники – в том числе это филиал № 3 ГП № 12 на улице Бочкова в Останкинском районе, филиал № 1 ГП № 52 на Ряжской улице в Бирюлеве Восточном и филиал № 2 ГП № 195 на Молодогвардейской улице в Кунцеве.
Мэр Сергей Собянин рассказал, что каждое из учреждений было реконструировано по новому столичному стандарту. В общей сложности, отремонтированных и переоснащенных аналогичным образом покликлиник в столице насчитывается уже 19.
"Поздравляю с новосельем, удачи в работе! Чтобы вам комфортно работалось, чтобы ваши пациенты были довольны поликлиниками новыми, самое главное - отношения врачей и медперсонала, это тоже немаловажно", – сказал он, обращаясь к медикам.
Осматривая одно из обновленных зданий, Собянин выразил надежду на то, что в новых условиях всем будет удобнее и проще работать. В связи со сложившейся застройкой строить новые медучреждения возможно не во всех районах, поэтому власти сконцентрировались на обновлении существующих.
Новый московский стандарт поликлиник был введен в 2019 году. В общей сложности по нему отремонтируют треть имеющегося фонда. Речь идет не о косметических вмешательствах, а о настоящей реконструкции с полным обновлением инженерных систем и пересмотром пространств для врачей и пациентов в сторону комфорта и удобства размещения тяжелой медицинской техники. Ведутся также закупки нового оборудования и обучение персонала. В поликлиниках, которые не нуждаются в ремонте, оптимальным образом реконструируют пространство.