В Москве отменили обязательную систему QR-кодов для ресторанов и кафе

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

08:26 Автор: Марьям Гулалиева

В Москве с понедельника отменяется обязательная система QR-кодов в заведениях общественного питания​, также снимаются ограничения на работу в ночное время. Соответствующий указ ранее подписал мэр города Сергей Собянин.

Система QR-кодов для посещения московских ресторанов и кафе действовала с 28 июня. Посещать заведения общепита могли только привитые от COVID-19 посетители, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.

С понедельника указанная система носит рекомендательный характер. Предприятия смогут продолжить использовать её по желанию. Возможность оформить себе QR-код сохраняется и для посетителей.

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Организации, которые с 19 июля продолжат работать уже без QR-кодов, могут делать это в обычном режиме — с 23.00 до 06.00, но с обязательным соблюдением мер по защите от коронавируса. Речь идёт о ношении средств индивидуальной защиты, соблюдении социальной дистанции. Возвращаются к работе фудкорты, детские игровые комнаты. Также возобновляется проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, дискотеках, караоке.

В эфире телеканала «Россия-1» Собянин 16 июля отметил, что решение об отмене QR-кодов в Москве серьёзное, его принимали «абсолютно взвешенно, исходя из той ситуации, которую мы на сегодня имеем».

По его словам, эпидемиологическая ситуация в столице улучшилась, а темпы вакцинации возросли. Прививку от коронавируса сделали более двух миллионов жителей столицы, указал он.

Аналогичное решение также принято и властями Московской области — с 19 июля требование о наличии QR-кодов для посетителей заведений общепита в регионе отменяется.

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