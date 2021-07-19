В Москве отменили обязательную систему QR-кодов для ресторанов и кафе
Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать
08:26 Автор: Марьям Гулалиева
В Москве с понедельника отменяется обязательная система QR-кодов в заведениях общественного питания, также снимаются ограничения на работу в ночное время. Соответствующий указ ранее подписал мэр города Сергей Собянин.
Система QR-кодов для посещения московских ресторанов и кафе действовала с 28 июня. Посещать заведения общепита могли только привитые от COVID-19 посетители, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.
С понедельника указанная система носит рекомендательный характер. Предприятия смогут продолжить использовать её по желанию. Возможность оформить себе QR-код сохраняется и для посетителей.
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Организации, которые с 19 июля продолжат работать уже без QR-кодов, могут делать это в обычном режиме — с 23.00 до 06.00, но с обязательным соблюдением мер по защите от коронавируса. Речь идёт о ношении средств индивидуальной защиты, соблюдении социальной дистанции. Возвращаются к работе фудкорты, детские игровые комнаты. Также возобновляется проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, дискотеках, караоке.
В эфире телеканала «Россия-1» Собянин 16 июля отметил, что решение об отмене QR-кодов в Москве серьёзное, его принимали «абсолютно взвешенно, исходя из той ситуации, которую мы на сегодня имеем».
По его словам, эпидемиологическая ситуация в столице улучшилась, а темпы вакцинации возросли. Прививку от коронавируса сделали более двух миллионов жителей столицы, указал он.
Аналогичное решение также принято и властями Московской области — с 19 июля требование о наличии QR-кодов для посетителей заведений общепита в регионе отменяется.
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