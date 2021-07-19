В Санкт-Петербурге стартовала 62-я Международная математическая олимпиада для школьников

Влада Некрасова

В Северной столице на площадке Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена состоялась торжественная церемония открытия 62-й Международной математической олимпиады для школьников, информирует Минпросвещения России.

В связи с эпидемиологической ситуацией конкурсные состязания, как и в прошлом году, пройдут в дистанционном режиме. В соревнованиях примут участие более 630 школьников из 109 стран мира. В торжественной церемонии открытия олимпиады в формате онлайн приняли участие Председатель Правительства России Михаил Мишустин и Министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Вы все, войдя в сборные своих стран, уже стали победителями. Это значит, что, несмотря на свой возраст, каждый из финалистов умеет видеть разные варианты решения любой задачи, настойчиво ищет ответы на поставленные вопросы, уверенно оперирует логикой в поисках доказательств и аргументов. Именно такие качества пригодятся в перспективе, при выборе профессии», – обратился к участникам состязания Михаил Мишустин.

Он пожелал всем удачи, честной борьбы и заслуженных побед.

В своём приветствии глава Минпросвещения России отметил, что олимпиада – одно из самых значимых событий для учащихся со всего мира, и пожелал ребятам удачи и победы.

«Каждый из вас проделал огромную работу, чтобы добиться права представлять здесь свою страну. Каждый из вас – уже настоящий герой, достойный награды в виде уважения всех тех, кто помогает и поддерживает вас, всех тех, кто ценит достижения и всем сердцем радуется за таких молодых интеллектуалов, как вы. Сегодня я желаю вам превзойти самих себя с предыдущих соревнований. Сегодня вы – уже на новом уровне. Покажите класс! Покажите, сколько энергии в состязании умов. Покажите блистательные решения и результаты. Ваша увлечённость – лучшая мотивация учиться для тысяч ваших сверстников со всего мира», – сказал Сергей Кравцов.

Россию представляют шесть школьников:

– Иван Бахарев (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург);

– Айдар Ибрагимов (Специализированный учебно-научный центр (факультет) – школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва);

– Матвей Исупов (Лицей № 41, г. Ижевск, Удмуртская Республика);

– Андрей Шевцов (Лицей «Вторая школа», Москва);

– Данил Сибгатуллин (Школа № 1589, Москва);

– Максим Туревский (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург).

Руководителем сборной России выступает учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга Кирилл Сухов, заместителями – педагоги московского Центра педагогического мастерства Владимир Брагин и Андрей Кушнир.

Процесс подготовки команды занял более года, он начался в июле 2020 года. В течение года были выбраны шесть участников олимпиады из более чем 200 претендентов.

Олимпиада завершится 24 июля.

Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена в Санкт-Петербурге уже во второй раз становится площадкой для проведения Международной математической олимпиады.

Международная математическая олимпиада – ежегодный чемпионат мира по математике среди школьников старших классов. Состязание проводится с 1959 года. Соревнование включает два тура по три задачи в каждом. Вопросы охватывают разные области математики, в основном геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику.

В 2020 году российская сборная завоевала две золотые и четыре серебряные медали и заняла второе место в неофициальном командном зачёте после Китая на 61-й Международной математической олимпиаде для старшеклассников, которая проводилась в Санкт-Петербурге. Состязание прошло в дистанционном формате и объединило более 600 юных математиков из 108 стран.

Победителям, призёрам и руководителям команд, которые успешно выступили на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, присуждаются денежные премии в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Обладатели медалей также имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

Министерство просвещения уделяет большое внимание выявлению талантов и работе с одарёнными детьми на всех уровнях образования, в том числе в области математики.

Традиционно российская сборная, сформированная из победителей всероссийской олимпиады школьников, показывает высокий уровень подготовки и результатов на Международной математической олимпиаде.