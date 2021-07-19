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В сеть утекли данные по 190 тысячам поклонникам УГ

В сеть утекли данные по 190 тысячам поклонникам УГ

В сети оказались личные данные 190 тысяч участников проекта УГ. Юрист Илья Ремесло отмечает, что это уже не первая подобная утечка, связанная с проектами Навального.

"Данные подлинные – я сам для прикола регистрировался на сайте УГ (на фейковый адрес, конечно) и без труда нашел свои данные", – подтвердил он в своем телеграм-канале.

Юрист задался вопросом, кого обвинят на этот раз.

Может быть, виноват криворукий и тупой Лёня Волков, который никак не осилит защиту персональных данных – а может, и осознанно сливает их, как слил Лешу Навального, убедив его возвращаться в Россию? Как бы то ни было, ни Волков, ни еще кто-то из литовских резидентов ответственности за очередной слив не понесёт. Ведь все они назначены безгрешным и святым Лешей Навальным, который ошибаться не может в силу своей божественной природы. А стало быть, безгрешны и его назначенцы, что должны зарубить себе на носу члены секты "УГ".

Ремесло резюмирует: из поклонников проектов Волкова и Навального продолжат тянуть пожертвования, на них будут оформлять кредиты и отправлять им спам.

"Борьба за демократию требует жертв, поэтому утечки будут продолжаться и далее", – заключил он.

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По материалам: uposters.ru

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