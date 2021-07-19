В Волгограде детский технопарк «Кванториум» проведет онлайн-викторину, посвященную Дню металлурга

Алексей Вольцев

В Волгограде детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России проведет онлайн-викторину, посвященную Дню металлурга, сообщает Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Вопросы для участников подготовят педагоги детского технопарка «Кванториум Политех» и Волгоградского государственного технического университета. Викторина стартует 19 июля. Чтобы ответить на вопрос, участнику необходимо изучить текстовый фрагмент и найти подсказки.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.