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Все справки к 2024 году будут выдавать в электронном виде

Все справки к 2024 году будут выдавать в электронном виде

20:52  Автор: Жанна Звягина



Все справки и выписки планируется к 2024 году предоставлять в электронном виде в момент обращения за их получением. Об этом на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции в понедельник сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, до конца следующего года в цифровой формат будут переведены порядка 200 госуслуг. Кроме того, правительство планирует в этому году обеспечить всех россиян бесплатной электронной подписью.

«Создаются сервисы, чтобы гражданину не нужно было носить с собой бумажные документы — достаточно защищенной цифровой копии в приложении «Госуслуги» на смартфоне», — добавил Чернышенко.

Кроме того, по его словам, с декабря в Москве будет запущен в пилотном режиме проект введения цифрового аналога бумажного паспорта для граждан страны.

Россияне смогут создать электронный портфель документов в МФЦ


Ранее в Министерстве внутренних дел сообщили о планах начать выдавать электронные паспорта в Москве с декабря 2021 года, в регионах — по мере технической готовности, определяемой правительством, но не позднее чем с июля 2023 года. Ожидается, что документ будет содержать отпечатки пальцев двух рук и, по желанию владельца, — электронную подпись.


#IT #технологии #госуслуги


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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