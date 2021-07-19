Всех восхитил стиль Ивана Дорна в Каннах — вот доказательства, что он и раньше был звездой моды

Вадим Карасев

74-й Каннский кинофестиваль завершился в субботу, но забыть о нем в сети не спешат. После долгого светского перерыва, вызванного пандемией коронавируса, обсуждать это событие все готовы еще долго — столько звездных выходов в одном месте и в одно время мы уже давно не видели. Российская делегация тоже не затерялась в модных хрониках, но королем уличного стиля в телеграме практически единогласно признали Ивана Дорна, который оказался в Каннах благодаря фильму Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", где сыграл одну из ролей.

Прикладывать много усилий Дорну при этом не пришлось — завоевать сердца удалось при помощи двух футболок, в которых певец появился на публике. Впрочем, рецепт не так элементарен, каким кажется на первый взгляд, ведь футболки были не простые, а с посланием.

Отправляясь во Францию, страну, которая неразрывно связана с модой, Иван сделал очень патриотичный модный выбор, чем и вызвал симпатии.





Иван Дорн

Так, на показе фильма "Петровы в гриппе" он появился в бежевом костюме оверсайз украинского бренда Bettter, который основала директор моды украинского Vogue и стилист Юлия Пелипас. К вечернему мероприятию Дорн переоделся в брюки клеш и футболку того же бренда. Впрочем, и французской марке место в образе нашлось — в качестве обуви Иван выбрал знаменитые таби Maison Margiela.





Ну а на фотоколл на следующий день он отправился в футболке украинского бренда Jul, созданной в коллаборации с блогом Ukranian Folks и посвященной украинским песням (но почему-то с принтами на английском). Дорн выбрал футболку с надписью Galya Carries Water, то есть "Несе Галя воду". Дополняли образ на этот раз брюки российского бренда Innominate, вещи которого Дорн также надевал ранее, в том числе и на концертах.

















Юрий Колокольников и Иван Дорн

Но можно не сомневаться, что отправиться в Канны Иван, который на самом деле любит не только локальные бренды, но и Gucci, был бы готов в любой момент своей жизни — и тоже не остался бы не замеченным. В подтверждение этому собрали несколько ярких образов певца с модных съемок и из обычной жизни.









































Надя Бесчетникова