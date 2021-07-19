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We will ROC you: Тимати и Тина Канделаки присоединились к флешмобу в поддержку сборной России на Олимпиаде

We will ROC you: Тимати и Тина Канделаки присоединились к флешмобу в поддержку сборной России на Олимпиаде

Вот уже который год вокруг сборных России по разным видам спорта не утихают многочисленные допинг-скандалы. Именно из-за них в этом году спортсменам из нашей страны в очередной раз придется выступать под нейтральным флагом — на этот раз на летней Олимпиаде в Токио.

Спортивное событие намечено на период с 23 июля по 8 августа, а в его преддверии некоторые российские звезды решили поддержать наших спортсменов с помощью флешмоба в соцсетях. Вчера акцию запустила генеральный продюсер федерального спортивного телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки. Она опубликовала в своем инстаграме фото, на котором стоит на фоне здания Олимпийского комитета России, а в подписи к нему призвала всех любителей спорта публиковать в своих лентах посты с хештегом #wewillROCyou в знак поддержки российских спортсменов.


В посте Канделаки принялась рассуждать о том, что в современном мире политизировано все: от голосования экспертов на "Евровидении" до судейства на недавнем чемпионате Европы по футболу. При этом Тина выразила надежду, что, несмотря на все обстоятельства, сборные команды России по разным видам спорта достойно представят нашу страну на Олимпиаде в этом году — пусть даже и не под своим флагом.

Как вы уже знаете, на этих соревнованиях официально сборной команды России не будет. Будет ROC — сокращение от английского названия Олимпийского комитета России, которое дали нашей команде. Остановит ли это наших ребят? Нет. Олимпиада станет одной из тех ситуаций, в которых хочется всем доказать и показать, что ты — русский. Все эти издевки WADA, постоянные запреты и ограничения — они только заряжают. В наших спортсменах я не сомневаюсь. Дело за малым, и оно наше — этот заряд подхватить и поддержать команду. Я запускаю не флешмоб и не акцию, а целое движение, о котором должен узнать весь мир. Мы зажжем на этой Олимпиаде! И наставим рога всем, кто в нас не верит. We will ROC you, Tokyo (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— высказалась Канделаки.


Тина Канделаки

В своем посте она отметила и других фанатов спорта: в их числе были Баста, Дмитрий Губерниев, Лолита Милявская, Анна Кастерова и Тимати. Поддержать инициативу телеведущей к этому моменту успел только последний. Несколько часов назад Тимати опубликовал в своем инстаграме ролик, в котором также поддержал российскую сборную в преддверии предстоящей Олимпиады в Токио.

Я считаю, что тема российской сборной и тема того, что мы уже второй год почему-то по решению WADA выступаем без флага, меня тоже категорически не устраивает. Поэтому я поддерживаю российских спортсменов и российский спорт. Хочу поддержать и вашу эстафету. Несмотря на все запреты, ограничения и невозможность выступать с флагом России, я уверен, что результаты Олимпийских игр в Токио будут более чем достойными,

— заявил Тимати в ролике, призвав всех своих подписчиков присоединяться к флешмобу.

Поддержать флешмоб также успели некоторые подписчики Канделаки и Тимати — они опубликовали в соцсетях свои фото и видео с хештегом #wewillROCyou.

Напомним, на минувших выходных вокруг российских спортсменов разгорелся очередной допинг-скандал. В пробах двух гребцов из сборной России, Никиты Моргачева и Павла Сорина, обнаружили мельдоний. После этого Федерация гребного спорта России приняла решение снять свою команду с Олимпийских игр в Токио. При этом сами спортсмены утверждают, что не принимали допинг. По словам Никиты Моргачева, снять их с Олимпиады таким образом явно было в чьих-то сторонних интересах.


Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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