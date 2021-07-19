Заявка на титул: «Милуоки» обыграл «Финикс» и вырвался вперёд в финальной серии НБА

Влада Некрасова

В пятом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» на выезде обыграл «Финикс Санз» со счётом 123:119 и вышел вперёд в серии – 3-2.В составе победителей лучшими на площадке были Яннис Адетокунбо (32 очка и 9 подборов), Крис Миддлтон (29 очков) и Джру Холидэй (27 очков и 13 передач). У «Санз» наиболее результативными в игре стали Девин Букер (40 очков), Крис Пол (21 очко и 11 передач) и Деандре Эйтон (20 очков и 10 подборов).Шестой (и потенциально последний) матч серии будет сыгран в ночь на среду в Висконсине. Поединок начнется в 04:00 утра по киевскому времени.