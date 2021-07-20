16-летний сын Децла выпустил свой первый клип. В треке он упомянул покойного отца

Вадим Карасев

16-летний сын покойного рэпера Децла продолжает идти по стопам отца и строить карьеру в шоу-бизнесе. Год назад Тони Киселев под творческим псевдонимом Juzeppe Junior (так звучал один из сценических псевдонимов его отца) представил свой первый трек, а на днях выпустил новую песню под названием Dzen и клип на нее.





Трек Dzen посвящается всем, кто хочет расслабиться. Поймайте правильный настрой, поймайте Dzen!

— так Тони описал свою новую работу.





Juzeppe Junior в клипе на песню Dzen





В своем инстаграме начинающий рэпер назвал этот трек своим первым серьезным релизом, а также искренне поблагодарил всех людей, причастных к выходу этой работы. Он также сообщил своим подписчикам, что после трех миллионов просмотров ролика сделает им всем какой-то сюрприз. Судя по всему, речь идет об очередном треке, сниппетом которого он уже поделился в соцсетях.





В треке Dzen Тони Киселев подчеркивает, что его знаменитый дедушка, продюсер Александр Толмацкий, не имеет никакого отношения к продвижению его творчества:

Сам себе creator и designer, дед не помогает, хотя why not?

Упомянул Тони в новой песне и своего покойного отца, пик популярности которого пришелся на нулевые.

Ей пох, что мой батя был Децл,В наши дни хип-хоп — не музыка, а лицо.Ее батя слушал моего, that's all,

— зачитал Juzeppe Junior в новом треке.





Напомним, рэпер Децл ушел из жизни в возрасте 35 лет в начале 2019 года. У музыканта остановилось сердце через несколько минут после окончания его концерта в Ижевске. У Децла остались жена Юлия и сын Антоний. Возлюбленная покойного рэпера и его сын не поддерживают отношения с отцом Децла — Алексей Толмацкий изначально с недоверием относился к невестке, а после смерти сына и вовсе потребовал провести ДНК-экспертизу, по результатам которой было установлено, что Тони — родной сын рэпера.





Тони Киселев

Алексей Толмацкий не одобряет творчество внука и советует ему даже не пытаться добиться такой же популярности, которая когда-то была у его отца. В одном из недавних интервью продюсер раскритиковал поведение Тони, заявив, что мальчика интересует исключительно погоня за деньгами.

Очень сложно разговаривать с мальчиком, когда у него кроме финансовых вопросов ничего в голове не присутствует. Со стороны ребенка должно быть как минимум внимание к родственникам. А здесь его не чувствуется, это большая проблема. Потребительство,

— рассказал о внуке Толмацкий.





Децл с женой Юлей и сыном Антонием





Яна Марковская