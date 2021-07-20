4 способа управления своим эмоциональным состоянием

Вадим Карасев

Счастлив тот человек, который умеет управлять своим настроением. Когда происходит наоборот, мы словно плывем по течению. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, как взять свои эмоции и жизнь под контроль.

Ранее мы рассказывали о том, какие действия лишают людей сил и энергии. Оказывается, вы сами можете управлять свои состоянием, чтобы в нужные моменты замедляться и не терять много сил, а в другие минуты повышать свои энергетические вибрации. Описанные ниже способы управления внутренним состоянием помогают подстраиваться под разные жизненные ситуации.

Обратитесь за помощью к памяти

Если вам сейчас грустно или вы хотите избавиться от апатии и уныния, то попробуйте вспомнить что-то яркое и эмоциональное из прошлого. Ученые отмечают, что наш мозг не видит никакой разницы между воспоминаниями и реальностью. Все то, что вы переживаем в мыслях, происходит с нами снова на ментальном уровне. Приятные воспоминания повышают энергетику, заряжают человека энергией и помогают становиться продуктивнее. Так вы можете погружаться в любое состояние.

Физические нагрузки

Если вам хочется быть позитивными, старайтесь нагружать себя простыми упражнениями. Например, вы устали или кто-то достал вас на работе. Прогуляйтесь, поприседайте, сделайте зарядку. Любая физическая активность благотворно сказывается на настроении. Если вам нужно успокоить нервы и, наоборот, стать более сдержанными, то в таком случае эксперты советуют перестать нагружать тело. Так энергетические вибрации ослабнут.

Дыхание

Дыхание полезно использовать вместе с физическими нагрузками. Если вам нужно «разогнать» себя, то воспользуйтесь простой «адреналиновой» методикой дыхания — очень часто и быстро вдыхайте, полностью набирая воздух в легкие, и выдыхайте. Так в вашей крови поднимется уровень адреналина, вы почувствуете прилив бодрости. Если нужно успокоить тело, начните наоборот дышать очень медленно. Так ваш пульс замедлится, нервы успокоятся, эмоциональное состояние выровняется. Делайте глубокие вдохи и медленные выдохи. Достаточно 15-20 повторений. Это полезно делать перед сном.

Метод паузы и действия

Если вам нужно повысить свою энергетику, действуйте. Например, если вы ленитесь и не можете взяться за работу, просто пересильте себя. Как только вы начнете заниматься делами, ваш мозг сразу же даст телу сигнал о том, что пора выходить из состояния «овоща». Так вы сможете быстрее войти в состояние потока, в котором хочется действовать, работать, быть активными. Когда нам, наоборот, нужно замедлиться, стоит приостановить все дела и сказать себе «стоп», «я подожду». Отдых и полное бездействие помогут замедлить пульс и перезагрузить сознание.