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5 буддийских наставлений для достижения Просветления

5 буддийских наставлений для достижения Просветления

Просветление — это то, к чему стремятся многие из нас. Кто-то обретает его случайно, а кто-то идет к этому всю свою жизнь. Эксперты рассказали о буддийских наставлениях, которые помогут достичь великого Просветления.


Началом вашего пути к Просветлению может быть избавление от всего негативного в вашей жизни. Чтобы поменять свою судьбу и добиться духовного роста, необходимо всегда помнить о пяти философских истинах буддизма, которые являются основой данного пути.

Не бойтесь трудностей

Большинство людей проживает всю свою жизнь, оставаясь в духовном неведении, поскольку банально ленится или боится. Сомнения и страхи — это нормальное явление, когда человеку хочется чего-то нового, хочется достичь высшей точки Просветления.

Трудности будут, а быть может, вы их уже пережили, но не видите в упор тех выводов, которые должны сделать. Многим кажется, что путь к Просветлению слишком тяжел, поэтому большинство людей его даже не начинает. Только те, у кого было очень много проблем или у кого они есть сейчас, стремятся к познанию мира и себя. Проблемы и трудности — это катализатор духовного роста. Когда у человека все легко и просто, это приводит к апатии, лени, нежеланию разбираться в себе.

Все, что вам нужно для Просветления, есть в вас


Возможно, вы этого не видите. Наше тело работает против нас, отдаляя нас от собственной души. Просветление — это лишь вопрос приоритетов. Если это будет для вас важно, вы этого добьетесь. Если нет, то вы так и будете скитаться по миру без цели. Жизнь просто не будет показывать вам нужный путь.

Духовное развитие первостепенно. Физическое развитие идет вслед за ним. Лишь после этого идут мирские проблемы. Но у большинства из нас все совсем наоборот. Это неправильно и это не поможет вам достичь Просветления.

Постоянство и привычка — путь к успеху

Если ваши попытки изучить что-то новое или познакомиться с кем-то духовно развитым будут прерывистыми, вы ничего не добьетесь. Этот процесс должен быть постоянным, пусть и не всегда очень активным.

Буддийские гуру сравнивают это с приготовлением пищи. Если вы будете включать и выключать огонь, вы вряд ли приготовите что-то правильно. Так же и с Просветлением и духовным развитием в целом — если вы занимаетесь этим раз в месяц или в течение месяца, а потом делаете перерыв на полгода, это ни к чему не приведет. Это должно стать вашей привычкой.

Просветление — это не восхождение на вершину


Это возвращение домой. Вы возвращаетесь к своей природе. Большинство из нас отождествляет себя с вещами — одеждой, телефоном, квартирой, посудой, машиной. Для достижения Просветления не нужно делать ровным счетом ничего — нужно лишь расслабиться. Медитации лишь ускоряют процесс, но не являются его фундаментом. В нашем мире у людей слишком много лишних мыслей.

Все мы находимся в таком состоянии, при котором мы не может ничего не делать. Мы не можем расслабиться и просто наслаждаться каждым вдохом, ведь у нас работа, дела. Мы не можем поработить свой ум и сознание. Они бесконечно заняты чем-то. Вот тут-то и приходят на помощь йога и медитации. Они заставляют мозг отключаться хотя бы на время.

Нет единого пути к познанию себя

Вы являетесь ключом к познанию мира. У каждого из нас внутри живет своя частичка вселенской мудрости. Именно она толкает нас к постижению высших законов и к Просветлению. Не смотрите на других людей и не завидуйте тому, что их путь проще или понятнее. Рано или поздно к вам тоже придет это блаженное состояние, когда все частички мозаики встанут на свое место.

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По материалам: dailyhoro.ru

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