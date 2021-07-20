Астрономы подготовили новый каталог солнечных пятен

Вадим Карасев

Ученые из Грацского университета, Обсерватории Канцельхоэ, Сколтеха и Мирового центра данных SILSO при Королевской обсерватории Бельгии представили каталог полушарных чисел Вольфа, отражающих количество солнечных пятен, сообщается в пресс-релизе Сколтеха. Каталог будет использоваться для более точного прогноза динамики солнечного цикла и космическую погоды, которая оказывает прямое влияние на работу технологических систем в космосе и на Земле. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, а сам каталог — на сайте Мирового центра данных по наблюдениям, сохранению и распространению международных чисел Вольфа (WDC-SILSO).

Солнечные пятна представляют собой источники наиболее мощных магнитных полей. Пятна являются основным источником солнечных вспышек, которые, в свою очередь, могут сопровождаться корональными выбросами солнечной массы: огромные облака плазмы вырываются с поверхности Солнца на большой скорости. Если выброс направлен в сторону Земли, могут возникать магнитные бури, которые способны повредить оборудование на спутниках, прервать радиотрансляцию и даже вывести из строя наземные системы энергоснабжения.

Частота возникновения солнечных пятен варьируется в соответствии с циклом солнечной активности, который длится в среднем 11 лет. В начале пятен почти нет, затем они все чаще появляются в районе средних широт, откуда перемещаются на экватор. Поскольку экватор Солнца вращается быстрее полюсов, магнитное поле звезды запутывается, локально усиливается и выходит сквозь фотосферу в виде петель, которые захватывают с собой плазму и выбрасывают ее в космос.

За открытыми в XVII веке Галилеем солнечными пятнами сегодня наблюдают порядка 80 обсерваторий по всему миру. Полученные ими сведения собираются в Мировом центре данных SILSO при Королевской обсерватории Бельгии. Количественным показателем солнечной активности служат введенные в 1848 году числа Вольфа, которые определяются по специальной формуле в зависимости от числа пятен и групп пятен. Новейшие модели указывают, что более глубокое понимание солнечной активности возможно при учете динамики пятен в каждом полушарии отдельно. Таких данных накоплено значительно меньше: наиболее важный каталог солнечной активности приводит данные о полушарных числах Вольфа лишь с 1992 года.

Авторы нового исследования придумали способ кардинально расширить доступную выборку данных за счет реконструкции исторической численности солнечных пятен по полушариям. Результатом исследования стал каталог, в котором приводится ежемесячная и ежедневная численность солнечных пятен в северном и южном полушариях отдельно с 1874 года до наших дней. Коллектив авторов продемонстрировал, что реконструкция хорошо согласуется с существующими полушарными данными и что учет динамики численности пятен в каждом полушарии отдельно действительно позволяет делать более точные предсказания солнечного цикла.

«Солнце — удивительная звезда, физика которой проста и сложна одновременно. Из нашей работы стало ясно, что для лучшего понимания долгосрочной динамики солнечной активности достаточно просто рассмотреть два полушария независимо друг от друга, а потом уже совместить вклад каждого в общую активность. Теперь реконструированные данные численности солнечных пятен по полушариям будут доступны научному сообществу и станут, как мы считаем, основой для обновленных и более совершенных схем предсказания солнечной активности», — прокомментировала работу ее первый автор, Астрид Верониг — профессор Грацского университета и директор обсерватории Канцельхоэ.