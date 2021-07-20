Бывший охранник Бритни Спирс рассказал, что ее заставляли принимать нейролептики

Вадим Карасев

Возобновившееся судебное разбирательство по делу об опеке над 39-летней Бритни Спирс остается в центре внимания прессы. Шокирующие подробности, которыми сама певица поделилась в суде, никого не оставили равнодушным и, судя по всему, побудили высказаться и некоторых других людей, знакомых с ситуацией.

Так, 40-летний Фернандо Флорес, бывший полицейский, который в 2010 году (на тот момент Бритни уже второй год была под опекой своего отца Джейми Спирса) несколько месяцев работал телохранителем певицы, дал интервью The Sun. В беседе с журналистами он поделился своими воспоминаниями о том времени. Флорес рассказал, что к Спирс каждую пятницу приходила женщина, которая выдавала ей лекарства, среди которых были и сильнодействующие препараты.





Бритни Спирс

Я объясню, что это было: три антипсихотических препарата и противозачаточные таблетки,

— сказал Флорес.

Антипсихотические препараты — психотропные препараты, подавляющие нервную деятельность, которые известны также как нейролептики. Данные медикаменты способные устранять бред, галлюцинации и другие проявления, психоза, и, хотя у них есть ряд побочных действий, согласно данным фармакологических исследований, они не нарушают сознания.





Однако, по словам экс-охранника Бритни, ее поведение под действием препаратов сильно менялось.

От вменяемого состояния она уходила в разговоры о параллельных вселенных,

— отметил Фернандо.





Фернандо Флорес и Бритни Спирс

Телохранитель звезды также рассказал, что сумки всех, кто приходил к Бритни, обыскивали, ее телефон проверяли, а отец Спирс звонил по три-четыре раза в день, чтобы проконтролировать ситуацию.

Если она чего-то хотела, то ей сначала надо было спросить разрешения. Когда она была расстроена, она плакала под песню Джеймса Брауна It's A Man's World. Все дни она проводила в основном за тренировками и просмотром передач по телевизору,

— поделился воспоминаниями Флорес.





Стоит отметить, что Фернандо Флорес — это тот самый охранник, который впервые оказался в центре внимания прессы еще в конце 2010 года. Тогда он подал иск к опекунам Бритни на 10 миллионов долларов, обвинив певицу в сексуальных домогательствах. Якобы она часто появлялась перед ним обнаженной и звала в спальню, чтобы заняться с ним сексом. В том же иске он заявил, что поп-звезда употребляла наркотики, в том числе метамфетамины и лекарства, используемые для лечения последствий передозировки героина или морфина.





В иске бывший телохранитель утверждал, что Спирс была грубым начальником и вела себя неподобающим образом, например, ковырялась в носу "без извинений" и несколько дней могла не принимать душ. Адвокаты Бритни тогда назвали все обвинения ложными. В итоге спор был улажен по договоренности сторон в 2012 году.





Хотя пока в прессе в основном появляются лишь новые пугающие подробности о жизни звезды, после заседания суда Бритни уже сумела одержать и небольшие победы. Так, на днях она впервые за очень долгое время смогла сесть за руль и прокатилась со своим бойфрендом Сэмом Асгари.

Именно он и опубликовал видео из салона у себя в сторис. Лица Бритни на нем, правда, не видно, но поклонники узнали певицу по татуировке на руке. Кроме того, в сети появились и снимки папарацци.

Надя Бесчетникова