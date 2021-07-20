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Число привитых от COVID-19 в Москве превысило 4 млн человек

Число привитых от COVID-19 в Москве превысило 4 млн человек

В Москве свыше 4 миллионов человек уже поставили прививку от новой коронавирусной инфекции, из них около половины уже вакцинированы обоими компонентами.

"Всего в столице вакцинировано свыше 4 млн человек, из них вторым компонентом - свыше 2,2 млн человек", – сказал в ходе заседания президиума городского правительства мэр Сергей Собянин.

За прошедшие сутки в Москве зарегистрировали 3188 новый случай заболевания COVID-19. Это значит, что темпы вернулись к уровню первой половины июня. По словам градоначальника, на это повлияли выполнение санитарных требований и массовая вакцинация.

Как сообщал Ruposters, ранее Собянин заявил об эффективности вакцины от COVID-19 против дельта-штамма.

5 декабря 2020 года в Москве стартовала программа вакцинации — это самое эффективное средство борьбы с SARS-CoV-2. Получить прививку можно в одном из 119 пунктов на базе городских поликлиник ежедневно с 08:00 до 22:00, а также в частных медцентрах и павильонах "Здоровая Москва". Кроме того, москвичам доступны услуги выездных бригад, которые работают в ГУМе, ЦУМе, фуд-молле "Депо", флагманских офисах "Мои Документы" и торговых центрах, список которых представлен на mos.ru. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

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По материалам: uposters.ru

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