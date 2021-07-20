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"Что за уродины?": моделей Playboy без ретуши раскритиковали в Сети

"Что за уродины?": моделей Playboy без ретуши раскритиковали в Сети

В Сети вызвала споры фотосессия российской версии журнала Playboy с моделями агентства Lumpen, снявшихся в откровенных образах без ретуши, сообщает Lenta.ru.

В скандальной фотосессии, опубликованной в инстаграм-аккаунте Playboy, продемонстрирована реальная внешность манекенщиц с совершенно разными типами фигур.

На одном из снимков можно увидеть девушку-альбиноса, а на другом — манекенщицу с растяжками и целлюлитом.

Некоторых пользователи Сети взбесила подобная фотосессия. Недовольные раскритиковали женщин из-за их внешнего вида.

'Это отвратительно", "Ужас", "В Playboy должны быть привлекательные женщины!", "Что за уродины?", "Отписываюсь", "В поклонниках моды тогда останутся одни феминистки и извращенцы", — пишут пользователи Сети.

Однако были и те, кто оценил посыл Playboy и нашумевшую фотосессию. "Очень круто", "Все разные! И это прекрасно!", "Да, таковы мы, живые женщины", "Хочу развидеть злобные комментарии — это и есть красота", "Какая красота, спасибо, Playboy", — отметили защитники моделей на фото.

Как писал NEWSTES, ранее Клава Кока похвасталась своими горячими фото без лифчика и трусов для Playboy.

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По материалам: uposters.ru

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