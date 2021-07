Дочь Эминема Хейли Джейд опубликовала редкое фото с бойфрендом

Вадим Карасев

25-летняя дочь Эминема Хейли Джейд посвящает свой инстаграм в основном себе и своим модным образам, но вчера девушка сделала исключение и опубликовала редкий снимок со своим бойфрендом, 25-летним Эваном Макклинтоком.

Я редко обновляю инстаграм, но если и постить фото, то с тобой,

— написала Хейли, добавив к подписи эмоджи в виде сердца.





Эван Макклинток и Хейли Джейд Скотт

Встречаться они начали еще в 2016 году, когда оба учились в Университете штата Мичиган. Семья Хейли, кажется, тоже уже давно приняла ее избранника.

Мой кореш Эван,

— прокомментировал пост дядя Хейли, брат Эминема, Натан Кейн Мэтерс.





Ранее сама девушка рассказала Daily Mail, что отец одобряет ее отношения с Макклинтоком.

Конечно, мы очень близки,

— отметила тогда Хейли, рассказывая о папе.

48-летний Эминем, как известно, очень привязан к своей единственной биологической дочери (матерью Хейли является Ким Скотт). Так, девушка упоминается более чем в 20 песнях рэпера, включая Hailie's Song, My Dad's Gone Crazy, My Darling, Kim и 97 Bonnie & Clyde.

Я горжусь ей,

— говорил Эминем в одном из подкастов, рассказывая, что Хейли получила образование в области психологии.





Слова Хейли о хороших отношениях с отцом репортерам подтвердил и инсайдер издания.

Семья Хейли хорошо приняла Эвана, они фантастическая молодая пара, которая любит уютные вечера, а не вечеринки,

— отметил источник.





И это похоже на правду. В отличие от многих звездных детей, Хейли, кажется, совсем не стремится стать частью шоу-бизнеса. Хотя определенная популярность девушке все-таки досталась по наследству — в инстаграме на нее подписано более двух миллионов пользователей.

Надя Бесчетникова