Дочь Эминема Хейли Джейд опубликовала редкое фото с бойфрендом
25-летняя дочь Эминема Хейли Джейд посвящает свой инстаграм в основном себе и своим модным образам, но вчера девушка сделала исключение и опубликовала редкий снимок со своим бойфрендом, 25-летним Эваном Макклинтоком.
Я редко обновляю инстаграм, но если и постить фото, то с тобой,
— написала Хейли, добавив к подписи эмоджи в виде сердца.
Встречаться они начали еще в 2016 году, когда оба учились в Университете штата Мичиган. Семья Хейли, кажется, тоже уже давно приняла ее избранника.
Мой кореш Эван,
— прокомментировал пост дядя Хейли, брат Эминема, Натан Кейн Мэтерс.
Ранее сама девушка рассказала Daily Mail, что отец одобряет ее отношения с Макклинтоком.
Конечно, мы очень близки,
— отметила тогда Хейли, рассказывая о папе.
48-летний Эминем, как известно, очень привязан к своей единственной биологической дочери (матерью Хейли является Ким Скотт). Так, девушка упоминается более чем в 20 песнях рэпера, включая Hailie's Song, My Dad's Gone Crazy, My Darling, Kim и 97 Bonnie & Clyde.
Я горжусь ей,
— говорил Эминем в одном из подкастов, рассказывая, что Хейли получила образование в области психологии.
Слова Хейли о хороших отношениях с отцом репортерам подтвердил и инсайдер издания.
Семья Хейли хорошо приняла Эвана, они фантастическая молодая пара, которая любит уютные вечера, а не вечеринки,
— отметил источник.
И это похоже на правду. В отличие от многих звездных детей, Хейли, кажется, совсем не стремится стать частью шоу-бизнеса. Хотя определенная популярность девушке все-таки досталась по наследству — в инстаграме на нее подписано более двух миллионов пользователей.