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Глава кабмина постановил создать комиссию по трансформации соцсферы

Глава кабмина постановил создать комиссию по трансформации соцсферы

21:12  Автор: Жанна Звягина



Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился создать межведомственную комиссию по реализации концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы. Соответствующее постановление опубликовано во вторник на интернет-портале правовой информации.

В положении говорится, что комиссия является коллегиальным органом, который будет координировать деятельность федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов и организаций на период до 2025 года.

Главой комиссии станет вице-премьер, координирующий вопросы социального развития, повышения уровня жизни и доходов населения, соцстрахования и пенсий.

Состав комиссии утвердит правительство. В нее войдут представители Минтруда, Минцифры, Минфина, Минэкономразвития, ПФР, Фонда социального страхования, федерального казенного учреждения «Информационные технологии в социальной сфере» и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций.

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Ранее председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас назвал стабилизацию и создание условий для дальнейшего развития социальной сферы первостепенным вопросом внутриполитической повестки.


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По материалам: pnp.ru

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