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Хинштейн: на Ставрополье задержали верхушку местного ГИБДД

Хинштейн: на Ставрополье задержали верхушку местного ГИБДД
Алексей Сафонов

В Ставропольском крае управление собственной безопасности МВД при поддержке Росгвардии задержало почти все руководство регионального УГИБДД, в том числе начальника Алексея Сафонова. Их подозревают в коррупции, организации преступного сообщества, злоупотреблении полномочиями и выходе за их пределы.

О спецоперации сообщил депутат Александр Хинштейн. Он констатировал, что в регионе действовала "настоящая мафия", которая облагала данью многие сферы — от выдачи "блатных" номеров до пропуска большегрузных авто.

"Спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым — более 35 сотрудников. Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т. п.", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Официально информация пока не подтверждена.

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По материалам: uposters.ru

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