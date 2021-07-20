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Яна Рудковская впервые рассказала о суррогатной матери своего младшего сына Арсения

Яна Рудковская впервые рассказала о суррогатной матери своего младшего сына Арсения

Сегодня на сайте Vogue появилось новое интервью 46-летней Яны Рудковской. В нем продюсер впервые в подробностях рассказала о рождении ее с Евгением Плющенко младшего сына Арсения, который появился на свет с помощью суррогатной матери.

Яна рассказала, что два года пыталась пройти процедуру ЭКО, чтобы выносить и родить ребенка самой, но, увы, ничего не вышло. На здоровье негативно влияли большие дозы гормонов, которые всегда вводят в таких случаях, и врачи призывали свою пациентку поберечь себя.

Я надувалась, как шарик, будто каждый день выпивала литр алкоголя. Тренер по фитнесу недоумевала: как же так, если мы столько занимаемся? Я сильно поправилась, притом что последние семь лет стабильно весила сорок девять — пятьдесят,

— поделилась Рудковская.

Яна также немного рассказала о женщине, которая выносила ребенка: она родом из одного российского региона и у нее уже был опыт работы суррогатной матерью.

До Арсения наша мама выносила двоих детей по программе суррогатного материнства. Она мечтала купить дом. Муж ее в этом стремлении поддерживал,

— добавила Рудковская, признавшись, что лично предпочла не знакомиться с этой женщиной.

Гонорар суррогатной матери составил два миллиона рублей. На время беременности для нее сняли квартиру в Санкт-Петербурге, а также взяли на себя расходы на все необходимое, включая продукты питания. По словам Рудковской, женщина так и не знает, для кого она вынашивала ребенка. В роддом за новорожденным Арсением они поехали на третий день после родов.


Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыновьями Сашей и Арсением


Яна также рассказала, что своего сына Сашу она пока не посвятила в подробности появления у него младшего братика.

Мы не хотели, чтобы в тот момент у Саши было ощущение, что Сеня — не наш ребенок, что он подброшенный. Но когда придет время, мы, конечно, расскажем правду,

— сказала Рудковская.

Напомним, что всего у Яны четверо сыновей: 19-летний Андрей, которого она усыновила в браке с Виктором Батуриным (мальчик родился еще в браке Батурина и Юлии Салтовец, но Яна взяла ребенка под опеку), 18-летний Николай, которого она родила от Виктора Батурина, восьмилетний Саша, которого она родила от Евгения Плющенко и девятимесячный Арсений, появивившийся в браке с Евгением Плющенко при помощи суррогатной матери.


Яна Рудковская с сыновьями Сашей и Арсением


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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