Кабмин Украины предлагает повысить минимальную зарплату

Алексей Вольцев

Кабинет министров предлагает в 2022 году поднять минимальную зарплату на 18,5% с 6500 до 7700 гривен. В дальнейшем рост минималки сильно замедлится.Об сказал министр финансов Сергей Марченко."Мы сейчас рассчитываем, что в следующем году мы увеличим (минимальную зарплату, - ред.) до 7700 гривен", - сказал он.По его словам, в дальнейшем рост минимальной зарплаты будет не таким значительным - прогнозируемая инфляция плюс 2%. "Достаточно умеренный закладываем рост показателей социальных", - сказал он."Мы оставили фискальное пространство", сказал он, отметив, что речь идет о нераспределенных расходах от 50 до 100 млрд гривен, которые могут быть потрачены на повышение социальных стандартов.По его словам, повышение прожиточного минимума и пенсионных выплат будет заложено в проекте госбюджета на 2022 года и на следующие годы."Деньги, чтобы эти повышения были, есть", - сказал он.