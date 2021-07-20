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Кабмин Украины предлагает повысить минимальную зарплату

Кабмин Украины предлагает повысить минимальную зарплату
Кабинет министров предлагает в 2022 году поднять минимальную зарплату на 18,5% с 6500 до 7700 гривен. В дальнейшем рост минималки сильно замедлится.

Об сказал министр финансов Сергей Марченко.

"Мы сейчас рассчитываем, что в следующем году мы увеличим (минимальную зарплату, - ред.) до 7700 гривен", - сказал он.

По его словам, в дальнейшем рост минимальной зарплаты будет не таким значительным - прогнозируемая инфляция плюс 2%. "Достаточно умеренный закладываем рост показателей социальных", - сказал он.
"Мы оставили фискальное пространство", сказал он, отметив, что речь идет о нераспределенных расходах от 50 до 100 млрд гривен, которые могут быть потрачены на повышение социальных стандартов.

По его словам, повышение прожиточного минимума и пенсионных выплат будет заложено в проекте госбюджета на 2022 года и на следующие годы.

"Деньги, чтобы эти повышения были, есть", - сказал он.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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