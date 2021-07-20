Как прошел полет миллиардера Джеффа Безоса в космос: фото, видео и интересные подробности

Вадим Карасев

Сегодня 57-летний основатель Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос совершил свой первый суборбитальный космический полет. Это путешествие организовала компания Безоса Blue Origin, а компанию ему составили его 53-летний брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дэймен. Как прошел полет — рассказываем в нашем материале.

Сегодня в 16 часов по московскому времени ракета New Shepard с Джеффом Безосом, его братом Марком, летчицей Уолли Фанк и сыном финансиста из Нидерландов Оливером Дэйменом на борту стартовала с ранчо миллиардера в Техасе. Всего за минуту полета ракета достигла скорости 1 000 километров в час и поднялась на высоту 10 километров. Еще через несколько минут ракета пересекла линию Кармана, оказавшись на высоте 100 километров над Землей.





Уолли Фанк, Оливер Дэймен, Марк и Джефф Безосы перед полетом в космос





Дальше капсула с Джеффом Безосом и другими пассажирами успешно отсоединилась от ракеты, благодаря чему все участники полета смогли несколько минут побыть в невесомости. На Землю сначала вернулся разгонный блок, а через пару минут на парашюте спустилась и капсула с людьми. Всего суборбитальный полет продолжался 10 минут и 20 секунд.

Первое время после приземления пассажиры не покидали капсулу, а лишь делились своими впечатлениями по радио. Они сообщили, что с ними все в полном порядке, назвав этот день одним из лучших в своей жизни.

















Спустя некоторое время капсулу окружила бригада техников, члены экипажа наконец-то смогли без проблем выйти на поверхность. На Земле пассажиров уже встречали их родственники и близкие.

Первой с успешным суборбитальным полетом Джеффа Безоса поздравила его возлюбленная Лорен Санчес, заключив миллиардера в свои крепкие объятия. Потом все участники полета и их семьи открыли шампанское и выпили за исторический момент для мировой космической индустрии.

Позже Джефф Безос и другие участники полета отправились на пресс-конференцию, где поделились своими впечатлениями с журналистами.









Джефф Безос, Лорен Санчес (на заднем плане) и Уолли Фанк





Стоит отметить, что этот полет и правда уже вошел в историю, причем сразу по нескольким причинам. Во-первых, Джефф Безос сделал первый глобальный шаг в развитии космического туризма, а это значит, что в обозримом будущем полеты в космос из недостижимой мечты для простых жителей нашей планеты превратятся в нечто реальное и доступное. Во-вторых, этот полет также запомнится уникальными членами экипажа: помимо самого богатого человека в мире, в космос сегодня отправились самый молодой и самый возрастной космонавты.

Речь о женщине — инспекторе Федерального авиационного управления США, 82-летней Уолли Фанк, и 18-летнем американце Оливере Дэймене. Фанк еще в 1960-х успешно прошла тесты по подготовке к космическому полету, однако тогда в космос по целому ряду причин так и не слетала. Все эти годы Уолли продолжала мечтать о полете в космос. И удача ей улыбнулась, когда Джефф Безос пригласил Фанк присоединиться к полету его компании Blue Origin в качестве почетного гостя.

А вот Оливер Дэймен попал на борт совершенно случайно. Он занял место другого члена экипажа, который выкупил его за 28 миллионов долларов на аукционе. Из-за плотного рабочего графика он не смог принять участие в первом полете и выразил надежду, что полетит в космос с Blue Origin чуть позднее. Вместо него в космос сегодня полетел сын финансиста из Нидерландов Оливер Дэймен, который стал не только самым молодым человеком, побывавшем в космосе, но и первым коммерческим клиентом компании Blue Origin. К слову, сумма, которую он заплатил за полет, официально не разглашается.





Марк и Джефф Безос, Оливер Дэймен и Уолли ФанкЯна Марковская