Как учителю создать собственный стартап?

Алексей Вольцев

Есть такой стереотип: учитель у нас загружен по макушку, тянет лямку школьной жизни и нет у него ни сил, ни времени на творчество, на то, чтобы со своими ребятами придумывать интересные проекты, да и самому развиваться. На самом деле это, конечно же, не так. Нет, те, кто охвачен рутиной и не хочет менять свою жизнь, смирившись с прокрустовым ложем расписания, тоже работают в школах. И это собственный выбор таких педагогов. Но есть и немало тех учителей, завучей, директоров, кто старается выйти за рамки учебной программы. Они придумывают конкурсы и чат-боты, сервисы в интернете. А если ещё не создают, а только задумываются: с чего начать?

21 июля в 15:00 эксперты онлайн-программы «Образовательная среда» расскажут, с чего начинать учителям, которые хотят создать свой школьный стартап.

Эксперты программы:

- Диана Королёва, директор Конкурса инноваций в образовании (КИвО);

- Николай Пронев, учитель русского языка и литературы в Классическом пансионе МГУ имени М.В. Ломоносова, основатель проекта «Школьная криптовалюта»;

- Никита Михель, сооснователь и генеральный директор ООО «Изи Эдьюкешинел Груп»;

- Маргарита Афанасьева, доцент кафедры химии Курского государственного университета, замдиректора по учебно-воспитательной работе школы с углублённым изучением отдельных предметов № 7 им. А.С. Пушкина г. Курска.

Модератор программы – Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании Высшей школы экономики, обозреватель медиахолдинга «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

Проект инициирован федеральным порталом «Российское образование».

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