Как защититься от уличного гипноза и цыганской магии

Вадим Карасев

Цыганская магия — это не выдумки. Цыганки умеют правильно вступить в диалог, навязать разговор и запудрить мозги, чтобы вытянуть из вас деньги. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, как защититься от их воздействия.

Цыганская культура подарила нам много полезных вещей, таких как гадания на будущее, на любовь или на богатство. С другой стороны, среди этих людей есть много мошенников, которые весьма опасны. Цыгане могут легко превратить вашу жизнь в кошмар, лишив вас драгоценностей и денег. Чтобы этого не случилось, старайтесь следовать советам, о которых пойдет речь далее.

Как работает цыганский гипноз

Цыгане выбирают правильных жертв. Есть люди, которые на гипноз не реагируют никак. Таких людей многие эксперты называют безликими, потому что невозможно прочитать их эмоциональное состояние. Они защищены сильнее всего, потому что главное, что нужно мошеннику-гипнотизеру (не только цыганке) — это узнать, в каком вы сейчас настроении и состоянии. Именно от этого они и отталкиваются.

Например, если молодая девушка в грустном или озлобленном состоянии, уверенная в себе цыганка может подойти к ней и сказать, что видит ее проблемы и может помочь ей от них избавиться. Очень важную роль тут играет голос и взгляд. Это отточенное мастерство передается из поколение в поколение. Этот взгляд пронизывающий и дерзкий, твердый и глубокий.

Сначала человека пытаются спровоцировать на контакт. С обозленным человеком гипнотизер старается быть вежливым и добрым, а со слабым — напористым и даже агрессивным. Многие видели или сами попадались в ловушку, когда цыгане не отстают. Они давят и окружают, потому что чувствуют свою силу и вашу слабость. Если никакой реакции на их слова нет, они не тратят на человека ни секунды больше, переключаясь на другую жертву.

Такой гипноз основан лишь на чтении человека и на даровании ему того, что он ожидает услышать. Старым женщинам цыганки могут нагадать смерть мужа, молодым дамам — красивого мужчину. Есть люди, которые настолько слабо умеют противиться чужим словам, что сами отдают мошенникам кольца, деньги.

Как защититься от гипноза

Во-первых, не реагируйте на провокационные слова и фразы. Ни в коем случае не отвечайте мошенникам и цыганкам. Любое слово, даже грубое, они могут использовать против вас. Они могут сказать, что проклинают вас и наводят порчу. Это крайне неприятно. Именно поэтому просто уходите.

Второй совет: не смотрите им в глаза. Тут нет никакой магии, но есть мощное психологическое и энергетическое воздействие. Взгляд опытного мошенника и гипнотизера может ввести вас в ступор, заставить нервничать. Это ему и необходимо, ведь обдурить и обокрасть человека, который выведен из равновесия, гораздо проще.

Еще один важный совет: не давайте себя окружить. Пока один мошенник отвлекает вас глупыми фразами и вопросами или провокацией, остальные окружают вас и могут обокрасть. Среди шайки мошенником может быть вор, который легко вытащит деньги или кошелек из кармана. Если вы видите толпу цыган или сомнительных людей, держите свои вещи крепко. Не останавливайтесь, ведь в статичном состоянии вы становитесь более уязвимыми.