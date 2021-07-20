Карелова: более 20 млн школьников получат выплату к началу учебного года

Алексей Вольцев

Тема: Выплаты и пособия

14:30 Автор: Виктория Карташева

Свыше 20 миллионов детей школьного возраста получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей к началу учебного года, заявила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова. Об этом сообщает во вторник пресс-служба палаты.

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей могут получить родители, усыновители, опекуны и попечители детей от шести до 18 лет, если ребёнку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года включительно. Выплачивать её начнут 16 августа. Правительство выделило на эти цели более 204 миллиардов рублей.

«Приём заявлений на выплату продлится до 1 ноября. Если в семье несколько детей школьного возраста, достаточно будет одного заявления на всех», — отметила Карелова.

Кому положены выплаты на детей от 6 до 18 лет и как их получить

Она уточнила, что подать заявление можно двумя способами: на портале госуслуг и в территориальном отделении Пенсионного фонда. Для этого необходимы паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, данные СНИЛС родителя и ребёнка и реквизиты банковского счёта.

Указанная мера поддержки коснётся и молодых людей с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

Галина Карелова также подчеркнула, что в стране поэтапно выстраивается новая система социальной защиты семей с детьми. Необходимой поддержкой охвачены беременные женщины, дети от рождения до трёх лет и от трех до семи лет включительно, а также от 8 до 17 лет, если они воспитываются одинокими или единственными родителями. Особую роль, по её мнению, сыграла программа материнского капитала.

Ранее сообщалось, что, согласно расчётам Российской трёхсторонней комиссии (РТК) по бюджету Пенсионного фонда на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, к 2024 году размер материнского капитала на первого ребёнка вырастет до 544,3 тысячи рублей, на второго — 719,3 тысячи рублей.

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