Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Карелова: более 20 млн школьников получат выплату к началу учебного года

Карелова: более 20 млн школьников получат выплату к началу учебного года

Карелова: более 20 млн школьников получат выплату к началу учебного года

Тема: Выплаты и пособия


14:30  Автор: Виктория Карташева



Свыше 20 миллионов детей школьного возраста получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей к началу учебного года, заявила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова. Об этом сообщает во вторник пресс-служба палаты.

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей могут получить родители, усыновители, опекуны и попечители детей от шести до 18 лет, если ребёнку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года включительно. Выплачивать её начнут 16 августа. Правительство выделило на эти цели более 204 миллиардов рублей.  

«Приём заявлений на выплату продлится до 1 ноября. Если в семье несколько детей школьного возраста, достаточно будет одного заявления на всех», — отметила Карелова.

Кому положены выплаты на детей от 6 до 18 лет и как их получить


Она уточнила, что подать заявление можно двумя способами: на портале госуслуг и в территориальном отделении Пенсионного фонда. Для этого необходимы паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, данные СНИЛС родителя и ребёнка и реквизиты банковского счёта.

Указанная мера поддержки коснётся и молодых людей с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

Галина Карелова также подчеркнула, что в стране поэтапно выстраивается новая система социальной защиты семей с детьми. Необходимой поддержкой охвачены беременные женщины, дети от рождения до трёх лет и от трех до семи лет включительно, а также от 8 до 17 лет, если они воспитываются одинокими или единственными родителями. Особую роль, по её мнению, сыграла программа материнского капитала.

Ранее сообщалось, что, согласно расчётам Российской трёхсторонней комиссии (РТК) по бюджету Пенсионного фонда на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, к 2024 году размер материнского капитала на первого ребёнка вырастет до 544,3 тысячи рублей, на второго — 719,3 тысячи рублей.


#выплаты #дети


39
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

США разрешили поставки российских двигателей для своих космических ракет
США разрешили поставки российских двигателей для своих космических
В Украине отменили запись на COVID-вакцинацию
В Украине отменили запись на COVID-вакцинацию
Число привитых от COVID-19 в Москве превысило 4 млн человек
Число привитых от COVID-19 в Москве превысило 4 млн человек
Суд по делу Медведчука перенесли
Суд по делу Медведчука перенесли
Райан Рейнольдс рассказал о начале романа с Блейк Лайвли: "Умолял ее переспать со мной"
Райан Рейнольдс рассказал о начале романа с Блейк Лайвли:
Горы на нейтронных звездах имеют высоту меньше миллиметра
Горы на нейтронных звездах имеют высоту меньше миллиметра
Хинштейн: на Ставрополье задержали верхушку местного ГИБДД
Хинштейн: на Ставрополье задержали верхушку местного ГИБДД
На острове Мэн найден клад XI века
На острове Мэн найден клад XI века
Лунный день сегодня 20 июля 2021 года
Лунный день сегодня 20 июля 2021 года
Как защититься от уличного гипноза и цыганской магии
Как защититься от уличного гипноза и цыганской магии
Дочь Эминема Хейли Джейд опубликовала редкое фото с бойфрендом
Дочь Эминема Хейли Джейд опубликовала редкое фото с бойфрендом
Reuters: США и ФРГ пришли к соглашению по "Северному потоку — 2"
Reuters: США и ФРГ пришли к соглашению по "Северному потоку —

Топ на сегодня

We will ROC you: Тимати и Тина Канделаки присоединились к флешмобу в поддержку сборной России на Олимпиаде
We will ROC you: Тимати и Тина Канделаки присоединились к флешмобу в
"Член не так важен": Краснова защитила мужчин с маленькими пенисами, рассказав о "злом микрописечнике"
"Член не так важен": Краснова защитила мужчин с маленькими
С помощью программы-шпиона спецслужбы следили за журналистами и правозащитниками
С помощью программы-шпиона спецслужбы следили за журналистами и
Новые игры по «Звёздным войнам» от ЕА анонсируют только в 2022 году
Новые игры по «Звёздным войнам» от ЕА анонсируют только в 2022 году
УлГПУ имени И.Н. Ульянова проводит набор на обучение по программе «Биоинформатика и системная биология»
УлГПУ имени И.Н. Ульянова проводит набор на обучение по программе

Еще по теме

Правительство России утвердило правила выплат на детей к началу учебного года
Кабмин направит свыше 200 млрд рублей на выплату 10 тыс. рублей на всех школьников от 6 до 18 лет
Выплата 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа – Антон Котяков
53 миллиона выделили на форму для школьников из многодетных семей Подмосковья