Когда у шахматистов появился свой профессиональный праздник

Влада Некрасова

01:17 Автор: Светлана Заверняева

20 июля 1924 года во время проведения в Париже VIII летних Олимпийских игр была основана Международная шахматная федерация (ФИДЕ). Главными целями организации стали распространение и развитие шахмат по всему миру, а также подъем уровня шахматной культуры и знаний на научном, творческом и культурном основании.

Девиз ФИДЕ — «Мы одна семья». Как демократическая организация, федерация базируется на принципах равных прав его членов. Это исключает дискриминацию по национальным, политическим, расовым, социальным, религиозным причинам или по половому признаку.

До 1939 года федерация в основном занималась организацией проведения Всемирных шахматных олимпиад или «Турниров наций», а с 1927 года чемпионатов мира среди женщин. С 1950 года стала присваивать звание международных гроссмейстеров среди мужчин, с 1976 года — среди женщин.

День 20 июля в истории

В 1980 году шахматная федерация становится членом ЮНЕСКО. Под эгидой ФИДЕ проводятся все официальные шахматные соревнования: личное первенство мира среди мужчин и женщин, командное первенство мира среди мужчин и женщин, командное первенство мира среди студентов, личное юношеское первенство мира, командное первенство Европы, Кубок европейских чемпионок, Панамериканские индивидуальные соревнования.

Ежегодно 20 июля, день создания Федерации, отмечается как Международный день шахмат. Сегодня шахматы как вид спорта признаны в более ста странах мира.

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