Кристен Стюарт спровоцировала слухи о помолвке с возлюбленной Дилан Майер

Вадим Карасев

Отношения 31-летней Кристен Стюарт и ее возлюбленной Дилан Майер, кажется, вышли на новый уровень. На эти мысли поклонников и журналистов натолкнули новые фото звезды "Сумерек" и сценаристки, которые папарацци на днях сделали в аэропорту Лос-Анджелеса.

Несмотря на то что звездная пара старалась не привлекать к себе лишнего внимания и пыталась скрыться за мощной спиной своего телохранителя, самые внимательные фанаты все же разглядели одинаковые кольца на их безымянных пальцах. Обе девушки носили украшения на левой руке. Как следствие — слухи об их возможной помолвке.





Кристен Стюарт и Дилан Майер





Дилан Майер

Кристен Стюарт и Дилан Майер вместе уже около двух лет. Долгое время девушки были просто друзьями, а признаться в романтических чувствах к Дилан Кристен решилась только через шесть лет после их знакомства. Это не первый опыт отношений Стюарт с девушками: до этого она несколько лет встречалась со Стеллой Максвелл, а после очередного расставания с ней у актрисы был непродолжительный роман с Сарой Динкин.





Дилан Майер и Кристен Стюарт

О серьезных намерениях в отношении своей нынешней возлюбленной Кристен заявляла еще на начальном этапе их романа. В одном из интервью она даже говорила, что хочет сделать Дилан предложение руки и сердца, и продумывала, как это будет.

Я не могу, черт возьми, дождаться. У меня есть несколько идей, которые, я знаю, будут самым крутым решением. Я хочу снимать фильмы и завести детей с этой девушкой. Не могу поверить, что мне так повезло. Я буквально нарисовала ее в своих мечтах, а оказалось, что она существует,

— с нежностью отзывалась о Дилан Стюарт.





Яна Марковская