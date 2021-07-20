Кулеба: «Ассоциированное трио» - это отрезание Украины, Молдовы и Грузии от «русского мира»

Лидия Мартынова

Украина, Молдова и Грузия имели общее прошлое с Российской Федерацией, но будущее члены "Ассоциированного трио" хотят строить с Европой. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в видеообращении в Фейсбуке по итогам встречи лидеров стран "Ассоциированного трио" - Украины, Грузии и Молдовы в Батуми."Ассоциированное трио" - это, по сути, отрезание трех наших стран от "русского мира", от всех этих концепций "единого народа". У нас действительно было общее прошлое с Российской Федерацией, но общее будущее у нас будет с другими странами, не с Россией", - сказал Кулеба."Мы должны строить с ней отношения, потому что она остается политической реальностью, мы должны заботиться о своей безопасности, но будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в Европе. Это ключевой элемент, это веха - впервые три страны совместно об этом заявили в Батуми и будут совместно двигаться к этой цели", - акцентировал министр.