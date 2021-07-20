Летние травяные настои: способ укрепить здоровье на весь год

Вадим Карасев

Травяные настои пользуются популярностью, ведь благодаря целебным растениям можно упокоить нервную систему, наладить сон и даже укрепить иммунитет. Лето — прекрасная пора для заготовки сырья и заваривания полезных травяных чаев.

Испокон веков знания о целебных травах передавались из поколения в поколение, и в современном мире мы можем использовать знания предков для поддержания здоровья. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с травяными настоями, благодаря которым за лето можно укрепить иммунитет и с легкостью пережить сезон простуд. Перед тем, как использовать лекарственные травы, важно точно знать, нет ли аллергии или иных нежелательных реакций со стороны организма. Травы можно заваривать отдельно, а можно добавлять к любимой заварке, чтобы улучшить свойства напитка.

Иван-чай. Популярный настой из этого растения замечательно укрепляет иммунитет, предотвращает инфекции и способствует поддержанию тонуса организма. Заготовить кипрей можно в летний период, чтобы наслаждаться напитком в холодное время года и восполнить дефицит витаминов.

Настой укрепляющий. Травяной настой, который обладает противовоспалительным свойством, укрепляет иммунитет и дарит покой, заварить не сложно. Для него используют листья и ягоды земляники, липовый цвет и ромашку аптечную. Такой сбор можно пить как в летний период, так и зимой, чтобы обрести крепкое здоровье.

Противовоспалительный настой. Цветы ромашки аптечной, липовый цвет, лимонник, ягоды и листья красной смородины. Такой отвар поможет снизить температуру в случае простуды, а также поспособствует укреплению здоровья и подарит отличное настроение.

Настой для укрепления иммунитета. Чабрец, листья мяты, листья смородины ихх лимонник. Эти травы помогут снять стресс, обрести гармонию и укрепить здоровье. Пить такой настой нужно не чаще пары раз в неделю, чтобы не превысить дозу полезных веществ.

Укрепляющий сбор. Улучшить аппетит, усвоение полезных минералов и почувствовать себя значительно лучше поможет настой из листьев лимонника, листьев эхинацеи, плодов шиповника, ягод калины и облепихи и корня женьшеня. Такой напиток пьют не чаще 2 раз в неделю при отсутствии противопоказаний к отдельным компонентам настоя.