Льготное автокредитование с 2022 года распространят на электромобили

Алексей Вольцев

00:50 Автор: Жанна Звягина

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Российской газете» в понедельник рассказал о планах с 2022 года распространить льготное автокредитование на электромобили.

По его словам, по-прежнему программой смогут воспользоваться те, кто покупает автомобиль впервые, семьи с детьми, работники здравоохранения, а также те, кто сдает старый автомобиль дилеру в трейд-ин.

Программы льготного лизинга и автокредитования продлили до конца 2023 года

В соответствии с Концепцией по развитию производства и использования электротранспорта до 2030 года, программу льготного лизинга и льготного автокредитования планируется распространить на низкоуглеродный транспорт: с 2022 года — на электроавтомобили, а в последующем — и на водородные.

При этом Манутров не смог назвать сроки возобновления программы льготного автокредитования, добавив, что ведомство отслеживает ситуацию на рынке и исходит из спроса на нем. «Искусственно стимулировать продажи, когда они и так находятся на существенном подъеме, довольно странно», — пояснил он, заметив, что сейчас на рынке наблюдается повышенный спрос на автомобили, продажи превышают показатели 2019 года.

Глава Минпромторга также сообщил об отсутствии планов на введение ограничений на машины с двигателем внутреннего сгорания. По его словам, вместо запретов власти будут стимулировать покупку экотранспорта и расширять инфраструктуру под него.

Ранее Мантуров заявлял, что программу льготного автокредитования не возобновят до августа, дальнейшее решение примут исходя из ситуации. «В июне — июле нет, сейчас просто рынок и так перегрет, а потом посмотрим», — сказал он.

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В настоящее время льготное автокредитование предоставляется по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Граждане могут получить скидку от 10 до 25% на первый взнос при покупке нового автомобиля отечественного производства не дороже 1,5 миллиона рублей. В программе льготного автокредитования участвуют все модели Lada, ГАЗ и УАЗ, а также Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur, Arkana, Kia Rio, Hyundai Creta, Solaris.

Как сообщали российские СМИ, с февраля многие российские банки приостановили выдачу льготных автокредитов, поскольку лимит средств, направленных на эти цели, был исчерпан.

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