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Лидер Партии пенсионеров рассказал, чем политическая сила отличается от других и как она помогает народу

Лидер Партии пенсионеров рассказал, чем политическая сила отличается от других и как она помогает народу

Центризбирком на заседании в субботу заверил списки кандидатов от Партии пенсионеров для участия в предстоящих выборах депутатов Государственной Думы. Ее представляют 278 кандидатов по единому федеральному списку, а также 194 кандидата одномандатника. Кроме того, Партия пенсионеров примет участие в большинстве выборов депутатов региональных парламентов. Кандидаты от Партии выдвинуты на сегодняшний день уже в 33 субъектах.

По мнению политтехнолога Виктора Потуремского, Партия пенсионеров уверенно покрывает всю территорию страны, что выигрышно отличает ее от всех остальных малых партий, которым свойственна "стратегия успеха в отдельных регионах".

"Партия имеет региональные отделения в 74 субъектах Российской Федерации, и основана она именно на позиции и мнении регионов. Иногда говорят: а как убедиться в легитимности предстоящих выборов? А мы говорим: зачем далеко ходить и какие-то расчеты производить и т.д.? На состоявшихся в прошлом году выборах в региональные парламенты мы принимали участие в 9 выборах, из них в 7 уверенно преодолели 5-процентный барьер. Это и Калуга, и Кострома, и т.д. У нас свои фракции в Волгограде, Туле, Севастополе, Новосибирске, Приморском крае. То есть партия представлена очень широко в региональных парламентах", - сообщил в интервью радио "Комсомольская правда" лидер политической силы Владимир Ворожцов.

Председатель Президиума Центрального совета партии пенсионеров выразил мнение, что тезисы, озвученные в программе, безусловно найдут поддержку далеко за пределами группы пенсионеров и предпенсионеров, что очень важно.

"От 40 до 65-68 – это наш электорат. И мы в свое время усилиями наших социологов провели очень большое исследование (на исходном этапе было 12 тысяч респондентов) и получили очень интересный результат. 82% наших избирателей хотят серьезных и качественных изменений в жизни нашей страны, но 76% из них категорически против социальных потрясений и революций. По одной простой причине – прививка уже проведена", - отметил Ворожцов.

Среди кандидатов от Партии пенсионеров только те люди, которые, действительно известны своими заслугами, с достойной биографией, богатейшим жизненным опытом. 

«Сейчас мы идем на выборы полноценно и серьезно. В отличие от некоторых наших оппонентов, в списках Партии пенсионеров нет поп-звезд, блогеров, "героев" Тик-тока, вышедших в тираж бывших губернаторов. Но есть те люди, которые, действительно известны своими трудами, своими заслугами в области здравоохранения, науки, образования, обеспечения безопасности нашей страны. - сказал Ворожцов.

В заключении беседы лидер политсилы добавил, что Партия пенсионеров ставит перед собой главной целью добиться, чтобы конституционные принципы социальной справедливости, превратились из декларации в реальные нормы жизни.

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По материалам: uposters.ru

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