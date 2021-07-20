Лунный день сегодня 20 июля 2021 года

Вадим Карасев

Луна — наш вечный спутник, который постоянно меняет энергетику и настроение. Это неминуемо сказывается на наших успехах, самочувствии и удаче. Астрологи рассказали, каким будет этот вторник.

Девизом этого дня может служить поговорка: «Делу — время, а потехе — час». Этот день — один из тех, которые могут помочь вам стать более успешными. Про такие дни говорят: «Нет ничего невозможного». Многие наши мечты исполнятся, а чтобы этот процесс ускорился, пользуйтесь практикой достижения целей.

Фаза Луны: начинается 10 лунный день. Луна растет и переходит в Знак Стрельца. Это очень благоприятный и своевременный переход, который даст всем нам огромную прибавку к силам и позитивному настроению. Сегодня все в ваших собственных руках. Верьте в себя и не тратьте день на безделье.

Магнитные бури 20 июля: магнитосфера Земли будет спокойной.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

яркий образ;путешествия;работа;покупки;развлечения.самоограничения;апатия;длительное уединение.

Сегодня не самое лучшее время для занятий домашними делами. Вы можете начинать или продолжать делать что-то важное, но лучше делать это крайне осторожно. В это время можно делать перестановку мебели, легкий ремонт, но не тратьте на это весь день. Привлекайте к домашним делам и своих родных, но не настаивайте на их помощи. Также эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что полезными будут обряды с солью на чистку дома.

Что надеть в этот вторник

Одежда должна быть яркой и позитивной, под стать самому дню. Стрелец потребует от нас использования таких цветов, как красный, оранжевый, желтый и серебристый. Не забудьте разбавить яркие тона темными оттенками серого или черным. Такой контраст будет отлично воздействовать на нашу психику и продуктивность.

Из камней-талисманов самыми благоприятными будут янтарь, сердолик, аметист, турмалин, топаз. Дополнить образ можно будет золотыми украшениями, которые помогут преодолеть трудности и показать всему миру, на что вы способны.

Финансы и работа 20 июля

Один из самых удачных дней для всех бизнесменов, для работников любых профессий, творческих людей и тех, кто постоянно в разъездах. Сегодня все будет удаваться. Главное — не терять мотивации и амбиций. Люди настроены на плодотворное сотрудничество, готовы пойти навстречу, помочь в чем-то важном.





Успешно пройдут сегодня любые финансовые операции, в том числе и крупные. Можно смело тратить деньги на поиск новых эмоций, на свидания, на получение знаний. Полезно будет посещать новые места и покупать подарки себе, близким и друзьям. Главное — не тратить все до копейки.

Настроение и здоровье в 10 лунный день

В этот день нельзя отказывать себе в чем-то важном, нельзя ни в коем случае ограничивать самих себя. Изнуряющие диеты не одобряются Луной, но и излишества могут погубить ваше здоровье и настроение. Вредные привычки могут взять над вами верх, если вы не будете им противостоять.

В целом запас интеллектуальных, физических и эмоциональных сил будет очень высоким. Люди будут крайне выносливыми, поэтому многим удастся сделать гораздо больше дел, чем обычно. Этот вторник подтвердит звание самого продуктивного дня недели. Луна на нашей стороне.

Любовь и отношения по лунному календарю

Общение с окружающими будет плодотворным, приятным и интересным. Можно знакомиться с людьми, заключать важные сделки. Командная работа также принесет отличные результаты. В отношениях со второй половинкой Луна поможет прийти к согласию и гармонии.

При желании можно устроить романтический вечер дома или провести свидание на природе, в необычном месте. Можно также провести день в собственном ритме, в уединении и в делах. Это тоже допустимо, поэтому вы можете посвятить его духовным практикам.