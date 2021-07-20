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Меган Фокс вместе с сыновьями и возлюбленным Колсоном Бэйкером была замечена на прогулке в Лос-Анджелесе: фото

Меган Фокс вместе с сыновьями и возлюбленным Колсоном Бэйкером была замечена на прогулке в Лос-Анджелесе: фото

Для миллионов родителей во всех странах мира выходные — это возможность посвятить время семье и, конечно, детям, которым среди недели может не хватать родительского внимания. И знаменитости тут совсем не исключение.

Так, 35-летняя Меган Фокс на выходных решила свозить трех своих сыновей от бывшего мужа Брайана Остина Грина — восьмилетнего Ноа, семилетнего Бодхи и четырехлетнего Джорни — в студию творчества и рисования Color Me Mine в Лос-Анджелесе (на фото папарацци попал лишь один из сыновей). Компанию Меган и мальчикам составил и возлюбленный актрисы, 31-летний Колсон Бэйкер, выступающий под псевдонимом Machine Gun Kelly.


Родительские хлопоты Колсону вполне понятны, ведь у него есть дочь Кейси, которой недавно исполнилось 12 лет. Ей музыкант также уделяет много времени, замечена она ранее была и на совместных прогулках с Меган. Так что, похоже, и Фокс смогла найти общий язык с ребенком своего возлюбленного от предыдущих отношений.


Колсон Бэйкер с дочерью Кейси



Отцом Бэйкер стал довольно рано. С матерью Кейси, Эммой Кэннон, он познакомился в возрасте 18 лет на концерте группы Blink-182. В официальном браке они не состояли и их отношения не были продолжительными. До встречи с Меган, которая произошла на съемках фильма "Полночь на злаковом поле", Колсон также встречался с Эмбер Роуз и Соммер Рэй.

Меган же с 2010 года была замужем за Брайаном Остином Грином. Семейная жизнь актрисы не была безоблачной — несколько раз они с Брайаном даже расходились, но потом все-таки давали отношениям новый шанс, пока в мае 2020 года не было объявлено об окончательном расставании. А уже в июне 2020 года Меган и Колсон подтвердили свои отношения.


Меган Фокс с сыновьями и бывшим мужем Брайаном Остином Грином

Я посмотрела ему в глаза и почувствовала самую неиспорченную, самую нежную, самую чистую душу. Мое сердце сразу дрогнуло, и я просто знала, что попала,

— вспоминала момент первой встречи Меган, отметив, что сразу поняла, что ей предназначено быть с Колсоном.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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