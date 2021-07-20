Минэкономразвития предлагает увеличить число получателей льготных кредитов для МСП

Лидия Мартынова

10:13 Автор: Виктория Карташева

Источник: Минэкономразвития

Министерство экономического развития России предложило скорректировать программу льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП), отдав приоритет числу компаний, которых охватывает поддержка, а не объёму предоставленных займов. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.

В министерстве проанализировали программы ФОТ 2.0, ФОТ 3.0, и 1764, по которым выдают льготные кредиты. Так, в рамках программы 1764, позволяющей кредитовать компании МСП по ставке 8,5 процента годовых, по итогам 2020 года было заключено 22 тысячи кредитных соглашений. По состоянию на 16 июля плановый объём кредитов, выданных с начала 2021 года, составил более 500 миллиардов рублей.

При этом в реестре кредитных договоров находятся 970 соглашений, заёмщики по которым уже не являются субъектами МСП. Это 2,3 процента от всех договоров. Например, по данным Минэкономразвития, есть группа заёмщиков, которые владеют более 25 процентов акций в уставном капитале юрлиц, не являющихся субъектами МСП. В соответствиями с изменениями в программе от 14 мая, они не могут претендовать на льготное финансирование.

Госзакупки у малых предприятий будут увеличены

«В результате проведённого совместно Минэкономразвития совместно с ФНС России анализа кредитного портфеля в программе выявлено 336 заёмщиков, не соответствующих новому требованию, с суммарным объёмом задолженности 47,3 миллиарда рублей», — рассказали в ведомстве.

В то же время у банков, участвующих в программе, разные показатели как по составу заёмщиков, так и к «среднему чеку». В частности, в шести крупнейших банках-участниках средний кредит составляет от 21 до 116 миллионов рублей.

«В целом, это траектория дальнейшей донастройки основной кредитной программы для МСП с точки зрения расширения доступа для начинающих и небольших компаний», — отметила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Ранее сообщалось, что Правительство России собирается пересмотреть программу льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в том числе снизить суммы максимальных займов и сократить сроки финансирования на пополнение оборотных средств.

#бизнес #кредиты

10